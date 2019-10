Marek Pogorzelec Rośliny miododajne pszczelarskiej jesieni – część 5 Kwiaty wielu roślin sadzonych dla ozdoby są chętnie odwiedzane przez pszczoły, szczególnie w sierpniu i we wrześniu, gdy rodziny przygotowują się do zimy. Dostarczają one owadom zapylającym zarówno nektaru, jak i pyłku. W otoczeniu niektórych pasiek znajduje się dużo kwitnących w tym czasie roślin – poplonów lub kilku groźnych gatunków inwazyjnych, właściwie tworzących monokultury. Rośliny ozdobne najczęściej nie są sadzone na dużych powierzchniach, ale mogą stanowić urozmaicenie bazy pożytkowej i poprawić warunki bytowania pszczół. O wydajności miodowej przedstawionych na tej stronie roślin nie wiemy zbyt wiele. Wydajność miodowa dalii zmiennej (pojedynczej) oceniono na 180 kg/ha, ale nie wolno zapominać o bogactwie jej odmian, których atrakcyjność dla pszczół może znacznie się różnić. W badaniach miododajności zimowit jesienny wypada słabo (25 kg/ha), ale pszczoły bardzo chętnie oblatują jego kwiaty. Świadczy to dobitnie o tym, że takie rośliny są potrzebne i warto je sadzić. Rozchodnik okazały (Sedum spectabile Boreau)

Języczka pomarańczowa (Ligularia dentata (A. Gray) H. Hara)

Dalia ogrodowa (Dahlia variabilis (Willd.) Desf.)

Aster nowoangielski (Symphyotrichum novae-angliae (L.) G.L. Nesom)

Zimowit jesienny (Colchicum autumnale L.)

Dzielżan jesienny (Helenium autumnale L.)