W październikowym numerze PSZCZELARSTWA: Marek Pogorzelec - Rośliny miododajne w pszczelarskiej jesieni - część 4





„(...) Do leczenia chorób gruczołu krokowego stosowane są z dobrym skutkiem produkty pszczele. W niniejszym opracowaniu zostały podane produkty oraz sposoby leczenia, które można prowadzić we własnym zakresie, głównie jako uzupełnienie ogólnie stosowanych terapii konwencjonalnych. Do takich produktów pszczelich zalicza się miód pszczeli, propolis, pyłek kwiatowy, pierzga, mleczko pszczele i osyp pszczół. (...)" - fragment artykułu (red.)





„Kolejne badania, na które powołuje się Seeley, ale tym razem przeprowadzone przez zespół profesor Marii Spivak z Uniwersytety of Minnesota, dotyczyły pozytywnego wpływu propolisu na zdrowie pszczół. (...)" - fragment artykułu (red.)





W ostatniej części cyklu artykułów poświęconych ulowi M-S zawarta jest wiedza na temat m.in. karmienia pszczół w takich ulach, zagrożeniom podczas pracy z dwiema matkami, produkcji matek na większą skalę, zaniechania rojenia się (red.)





„Apel redakcji „Pszczelarstwa" zawarty w styczniowym numerze „Pszczelarstwa"/2019 o zaangażowanie pszczelarzy w poprawę ilościowej i jakościowej bazy pożytkowej dla pszczół, w pełni pokrywa się z moim poglądem na ten temat. To bardzo cenna inicjatywa. Ponieważ mam na tym polu pewne doświadczenia, a aktualnie również nowe koncepcje, które w moim środowisku już w tym sezonie staram się zmaterializować, postanowiłem więc przedstawić je redakcji, celem ewentualnego rozpowszechnienia" - fragment artykułu (red.)





„(...) Ogrodnicy wyhodowali odmiany roślin dobrze dostosowane do naszych warunków klimatycznych, zdrowo rosnące, obficie kwitnące lub mające nietypowe, ciekawe liście lub atrakcyjny pokrój. Jednak nie wszystkie ładne rośliny dostarczają pożytku dla pszczół. Spróbuję zaproponować coś zamiast nich. Rośliny, o których wspomnę w artykule, są popularne w uprawie, dlatego posługuję się tylko ich polską nazwą. (...)" - fragment artykułu (red.)





„(...) Najczęściej o braku warrozy zapewniają pełni naiwnej wiary rozmaici eksperymentatorzy-chałupnicy stosujący 'cudowne' mikstury lub dodający 'cóś' do podkurzacza i to wo 'cóś' wybiło im warrozę. Wiosna w następnym roku weryfikuje zdrowotny stan pszczół w ich pasiekach, kiedy zamiast pierwszego przeglądu dokonują pierwszego oczyszczenia uli po spadłych pszczołach. (...)" - fragment artykułu (red.)





Artykuł jest kontynuacją artykułu o szkolnictwie i edukacji pszczelarskiej w omawianym okresie (red.)





„Pierwsza impreza pszczelarska w Stróżach odbyła się dokładnie 28 lat temu. Wpisała się ona do historii Gospodarstwa pasiecznego „Sądecki Bartnik". (...) Od tamtego czasu „Biesiada u Bartnika" stała się tradycją i pszczelarze ochoczo przybywają do nas rok w rok.Te wyjątkowe dni, przypadające na pierwszy weekend lipca, organizowane są z myślą o nich. Z biegiem lat podążamy za ich potrzebami, których przybywa, bo pszczelarze chcą być przecież coraz lepsi.(...)" - fragment artykułu (red.)





W tej części „Zagranicznej prasówki" jest o kanadyjskich kłopotach związanych z następstwem stosowania środków chemicznej ochrony roślin (red.)





"(...) W tym artykule przekażę Czytelnikom 'Pszczelarstwa' uzupełnioną wiedzę o budowie 5-ściennej topiarki słonecznej na podstawie jej praktycznego wykorzystania i oceny przez pszczelarzy praktyków. (...)" - fragment artykułu (red.)





W artykule autor zawarł bardzo istotne uwagi, które powinno się uwzględnić przy budowie apidomku (red.)





„(...) Zdarza się, że pasieki liczące po sto i więcej rodzin pszczelich tracą 2-30% rodzin. Zazwyczaj w takich sytuacjach nie należy doszukiwać się jednej przyczyny, ale niestety całego ciągu zdarzeń, które doprowadziły do osypania się rodzin. (...)" - fragment artykułu (red.)





W tej części, poświęconej sośnie zwyczajnej, dowiedzieć się można, jak przygotować sosnersy, sosnowy miodek czy marmoladę sosnową (red.)