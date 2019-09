Marek Pogorzelec Rośliny miododajne pszczelarskiej jesieni – część 3 Niektóre byliny, zaliczane do cennych roślin miododajnych, mogą zakwitnąć już w pierwszym roku życia. Dzieje się to w nietypowym dla gatunku okresie, pod koniec kalendarzowego lata. Do tej grupy roślin należy trędownik bulwiasty, szałwia omszona i werbena krzaczasta. Wrześniowe kwitnienie niektórych roślin miododajnych może być następstwem koszenia łąk lub pól porośniętych roślinami pastewnymi, np. koniczyną łąkową. Kwiaty z drugiego odrostu tej rośliny mają łatwiej dostępny nektar. Skoszenie murawy, na której rośnie farbownik lekarski, znacznie poprawia jego kondycję. Rośliny wytwarzają wtedy więcej kwiatów i dłużej kwitną. Rosnący na żyznych i wilgotnych łąkach ostrożeń warzywny zakwita w lipcu. Po skoszeniu łąki odrasta i kwitnie ponownie w sierpniu i we wrześniu. Szałwia omszona (Salvia nemorosa L.)

Trędownik bulwiasty (Scrophularia nodosa L.)

Werbena krzaczasta (Verbena hastata L.)

Koniczyna łąkowa (Trifolium pratense L.)

Ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum (L.) Scop.)

Farbownik lekarski (Anchusa officinalis L.)