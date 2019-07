Marek Pogorzelec Rośliny miododajne pszczelarskiej jesieni – część 2 Jesienią kwitnie niewiele gatunków roślin rodzimego pochodzenia. Przyroda przygotowuje się do wielkiego sprawdzianu, jakim w klimacie umiarkowanym jest zima. Nasze rodzime gatunki przystosowane są do przetrwania znacznie mroźniejszych zim, od tych, które mamy obecnie. Wrzos jest najważniejszą rośliną rodzimą dostarczającą pożytku pszczołom w tym okresie. Inną dość pospolitą rośliną jest bluszcz – pnącze, bardzo tolerancyjne wobec warunków środowiskowych (gleby, wilgotności, nasłonecznienia). Minąć musi jednak wiele lat, aby bluszcz zaczął nektarować. Na naszych krajowych biegunach zimna rośnie słabo, zakwita rzadko. W przeciwieństwie do amerykańskich nawłoci, naszą rodzimą nawłoć pospolitą spotyka się coraz rzadziej. Jest ona również dobrą rośliną miododajną, która może rosnąć na glebach suchych i piaszczystych. Cennego o tej porze pokarmu dostarczają pszczołom również rośliny, których kwitnienie jest rozłożone w czasie, np. driakiew żółtawa czy chaber driakiewnik. Chaber driakiewnik (Centaurea scabiosa L.)

Nawłoć pospolita (Solidago virgaurea L.)

Chaber łąkowy (Centaurea jacea L.)

Driakiew żółtawa (Scabiosa ochroleuca L.)

Mikołajek płaskolistny (Eryngium planum L.)

Bluszcz pospolity (Hedera helix L.)