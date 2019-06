W lipcowym numerze PSZCZELARSTWA: Marek Pogorzelec - Rośliny miododajne pszczelarskiej jesieni - część 1





Dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof nadzw. IO - Czym żywi się Varroa destructor - hemolimfą czy ciałem tłuszczowym?





Wanda Różycka - 56. Naukowa Konferencja Pszczelarska (1)

Artykuł jest pierwszą częścią relacji dotyczącej wiedzy przekazywanej przez naukowców podczas corocznej Naukowej Konferencji Pszczelarskiej (red.)





Bartłomiej Maleta - „Pszczelarstwo darwinistyczne", czyli perspektywa ewolucyjna w pszczelarstwie (1)

Marek Pogorzelec - Czy miodu lipowego wystarczy dla każdego chętnego? (część 1)

Inż. Józef Marek Majak - Ul modułowo-segmentowy (M-S). Część II

Igor Pawłyk - Lipiec. Po miodobraniu, przygotowanie do zimowli

Dr Dariusz Karwan

Jacek Jaroń - Eppendorf i matki pszczele

Natalia Lamek - Cztery uczennice chcą poprawić życie pszczół





Krystyna Judka - Glistnik jaskółcze ziele

Z artykułu można się dowiedzieć o ludowej tradycji dotyczącej glistnika jaskółczego ziela, o składzie chemicznym, właściwościach i działaniu tego znanego od wieków ziela (red.)