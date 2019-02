Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Mińskiej

serdecznie zaprasza na V Mazowiecką Konferencję Pszczelarską 9 marca 2019 roku – Zespół Szkół nr 1 przy ul. Budowlanej 4 w Mińsku Mazowieckim PROGRAM 8:00-8:45 rejestracja uczestników Konferencji 8:45-9:15 uroczyste rozpoczęcie Konferencji 9:15-10:45 wykład: „Apiterapia w medycynie XXI wieku cz. I" – prof. dr hab. n. farm. Artur Stojko 10:45-11:05 przerwa kawowa 11:05-12:30 wykład: „Apiterapia w medycynie XXI wieku cz. II" – prof. dr hab. n. farm. Artur Stojko (przewidziany jest panel dyskusyjny z wykładowcą) 12:30-13:40 przerwa obiadowa 13:40-15:10 wykład: „Naturalne metody zwalczania pasożyta Varroa destructor minimalizujące zastosowanie środków leczniczych" – dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO 15:10-15:25 przerwa kawowa 15:25-16:10 wykład: „Nosemoza jako jedna z najgroźniejszych jednostek chorobowych pszczół" – dr hab. Grzegorz Borsuk 16:10-16:55 wykład: „Zrozumieć pszczoły" – dr hab. Grzegorz Borsuk 17:00 podsumowanie i zakończenie Konferencji Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do 28 lutego 2019 roku poprzez formularz na stronie www.minscypszczelarze.pl, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub tel. 607 578 478 po godz. 17:00. Opłata konferencyjna wynosi 20 zł i obejmuje wykłady, materiały konferencyjne, imienny certyfikat oraz barek kawowy. Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia obiadu w cenie 20 zł – wpłaty przyjmujemy do 2 marca 2019 r. na poniższy numer konta: Bank BGŻ PNB Paribas 81 2030 0045 1170 0000 0493 8670 Konferencji będą towarzyszyły wystawy i kiermasz sprzętu pasiecznego, nasion i sadzonek roślin miododajnych oraz literatury fachowej. Wśród uczestników będą rozlosowane nagrody-niespodzianki.