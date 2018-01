Marek Pogorzelec Szałwia omszona w naturze i ogrodzie Szałwia omszona (Salvia nemorosa L.) jest byliną należącą do rodziny jasnotowatych, dość rzadko spotykana w południowo-wschodniej części Polski, na przydrożach i suchych murawach. Łodygę ma wzniesioną, pojedynczą lub rozgałęzioną w dolnej części. Osiąga wysokość 30-80 cm. Kwiaty są niebieskofioletowe zebrane w liczne, równomiernie od siebie oddalone okółki na szczytach łodyg. Obecnie jej wydajność miodową ocenia się niezbyt wysoko (150 kg/ha), ale jej kwiaty są bardzo chętnie oblatywane przez pszczoły. W naturze kwitnie od maja do lipca i może krzyżować się z szałwią łąkową, tworząc mieszańca Salvia × sylvestris L., również jest chętnie oblatywany przez pszczoły. Ze względu na walory ozdobne, szałwia omszona jest często uprawiana w ogrodach. Ogrodnicy wyhodowali wiele odmian (kultywarów) różniących się pokrojem i barwą kwiatów. Niektóre z nich wydają kiełkujące nasiona, ale rośliny uzyskane z wysiewu tych nasion mają w większości niebieskofioletowe kwiaty. Kultywary szałwii omszonej są różne pod względem atrakcyjności dla pszczół. Jedna z odmian uprawianych w mojej kolekcji kwitnie od maja do października, budząc przez cały ten okres zainteresowanie pszczół. Niestety, nie wydaje ona nasion, a rozmnażanie wegetatywne przez podział, jest w jej przypadku mało efektywne.