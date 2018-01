W lutowym numerze PSZCZELARSTWA: Marek Pogorzelec - Szałwia omszona w naturze i ogrodzie





Lek. wet. Urszula Imińska, dr n. wet. Anna Gajda - Co pszczelarz powinien wiedzieć o warrozie. Część 1

Roztocz Varroa destructor jest obecnie, wraz z towarzyszącymi zakażeniami wirusowymi, jedną z głównych przyczyn strat rodzin pszczelich na świecie. Trudno wyobrazić sobie rodziny pszczele wolne od tych pasożytów. Większość pozostawionych bez opieki pszczelarza rodzin pszczelich przestanie istnieć w ciągu 1-3 sezonów. Bardzo ważne jest więć nadzorowanie statusu zdrowotnego rodzin, oparte na określaniu stopnia inwazji pasożytów oraz prawidłowe i terminowe ich leczenie – fragment artykułu (red.)





(...) Rodzaj Apis cechuje polimorfizm, czyli występowanie trzech postaci pszczół. Dwie z nich – matka pszczela i robotnice są samicami zawsze obecnymi w rodzinie pszczelej. Do egzystencji matki pszczelej konieczne są robotnice. Samice (matki i robotnice) rozwijają się z jaj zapłodnionych, co oznacza, że połowa materiału genetycznego pochodzi od (...) – fragment artykułu (red.)





W relacji zawarte zostały informacje na temat m.in. sytuacji na rynku miodu, małego chrząszcza ulowego, neonikotynoidów, niskiej jakości wosku pszczelego (red.).





(...) należy zastanowić się: ● dlaczego pszczoły zalewają rodnię nakropem, ● co leży u podstaw takiego działania pszczół, ● co stanowi pierwotną przyczynę ograniczenia czerwienia i pojawiania się późnych rojów, ●dlaczego pszczoły nie wynoszą zapasów do górnych korpusów lub nadstawek. (...) – fragment artykułu (red.)





Artykuł jest relacją ze spotkania przedstawicieli środowiska pszczelarskiego z ministrem Krzysztofem Jurgielem (red.)





Pytanie, na które odpowiada Mistrz Pszczelarstwa dotyczy izolatora na matki w ulach wielkopolskich (red.)





(...) Na ojczystym kontynencie pysznogłówki uważane są za bardzo cenne rośliny miododajne, co ma odzwierciedlenie w kolejnej nazwie zwyczajowej – pszczeli balsam – fragment artykułu (red.)





Luty jest jednym z najważniejszych miesięcy w przygotowaniach do sezonu letniego. (...) Należy przede wszystkim bardzo dokładnie przeanalizować nasze notatki z ubiegłych dwóch-trzech lat. Być może natrafimy w nich na uwagi, które w czasie nawału prac umknęły naszej uwadze, a które pomogą w zaplanowaniu naszych poczynań w bieżącym roku. (...) – fragment artykułu (red.)





W tej części jest mowa o pojemności ula i materiałach do budowy uli (red.)





Artykuł składający się z kilku podtytułów został napisany na prośbę Czytelników, którzy wysłali do autora pytania dotyczące m.in. zaleszczotków czy sposobów niszczenia Varroa destructor (red.)





Warszawa dołączyła w 2013 roku do miast, w obrębie których można trzymać pszczoły. Liczne pasieki pojawiły się w centrum miasta nie tylko w ogródkach przydomowych czy działkowych, ale również w miejscach powszechnie znanych i odwiedzanych. Ule stanęły przy budynku Sejmu, na dziedzińcu Ministerstwa Rolnictwa, na dachu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, Ministerstwa Ochrony Środowiska, biurowca Focus – siedziby Deutsche Bank Polska, gdzie jest jedna z najwyżej położonych pasiek w Warszawie, dach budynku jest na wysokości 13. Piętra. (...) – fragment artykułu (red.)





W dziale Z myślą o sobie autorka cyklu – p. Krystyna Judka dzieli się z Czytelnikami wiedzą na temat jesionu