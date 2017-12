Tak, to już kolejny grudzień. Ile ich jeszcze przed nami? Tego nie wiemy. Warto więc uczynić wszystko, aby czas ten był wyjątkowy. Do Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku niewiele dni pozostało. Postarajmy się wygospodarować czas na wysłanie kartek z życzeniami na pełne nadziei i radości Święta i na Nowy Rok 2018. Postarajmy się, aby nikt nie czuł się wtedy opuszczony, osamotniony, aby w rodzinach była wzajemna miłość i poszanowanie. Dajmy chociaż odrobinę nadziei załamanym. Postarajmy się przynajmniej na chwilę zamilknąć, aby innych wysłuchać. Spróbujmy uśmiechnąć się do swojego brata i wyciągnąć do niego rękę. I zróbmy to, bo czas ucieka. Uwierzmy, że człowiek może być bezinteresowny, życzliwy, dobry. Uwierzmy, że każdy może być człowiekiem, a dopiero potem urzędnikiem, lekarzem, nauczycielem, przełożonym... Uwierzmy, że możemy służyć jeden drugiemu.



Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku, aby trwało zdrowie,

dobroć, mądrość, łagodność.

Pełnego pokoju świętowania.

Z życzeniami obfitości łask,

pokoju, ufności,

abyśmy byli jedną rodziną





redakcja miesięcznika „Pszczelarstwo"











Jesteś w drodze, jak gwiazda w Betlejem, jesteś w drodze, jak Mędrcy Królowie. Niesiesz w sercu dziecięcą nadzieję, że otrzymasz i siły, i zdrowie. (...) Niech przez świat cię Kolęda prowadzi tam, gdzie szlaki są proste, przejrzyste i gdzie ludzie wprost będą ci radzi, gdzie też serca są dobre i czyste. (...) Gdy się czujesz samotnym wędrowcem, gdy ogarnie cię smutek, zwątpienie, ta Kolęda ci radość przyniesie, ta Kolęda – to twe ukojenie. A PASTERZE PRZY ŻŁOBIE KLĘKAJĄ I ANIOŁY „HOSANNA" ŚPIEWAJĄ, DZWONY DZWONIĄ W RADOSNEJ PODZIĘCE, ŻE NARODZIŁ SIĘ JEZUS W STAJENCE. „Kolęda dla wędrowca" sł. Katarzyna Popiołek, mel. Klaudia Pasternak ze „Śpiewnika kolędowego" Jana Węcowskiego