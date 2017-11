Marek Pogorzelec Pożytki pełni lata – część 4 Wiele roślin kwiatowych uprawianych w ogrodach kwitnie w czerwcu i lipcu, wzbogacając pożytki pełni lata. Do tej grupy należą opisywane szerzej w tym numerze miesięcznika trojeści – byliny, podobnie jak przedstawione na tej stronie rośliny – raz posadzone mogą dostarczać nektaru przez wiele lat. Gailardia zakwita w czerwcu i w sprzyjających warunkach kwitnie do jesieni. Podobnie doględka, która zakwita bardzo obficie w pierwszej połowie lipca. Szczyt kwitnienia szałwii omszonej przypada na drugą połowę czerwca, ale niektóre uprawiane w ogrodach odmiany kwitną jeszcze w sierpniu. Pochodzący z Japonii wielosił kiusiu lubi stanowiska umiarkowanie wilgotne. Jest on najdłużej kwitnącym z chętnie oblatywanych przez pszczoły wielosiłów. Rozchodnik amurski kwitnie intensywnie i jest mało wymagający. Nie potrzebuje podlewania, ale powinien być sadzony w pełnym słońcu. Spotykany w naturze przetacznik kłosowy nie jest zbyt chętnie oblatywany przez pszczoły, ale niektóre odmiany uprawiane w ogrodach kwitną bardzo intensywnie i są atrakcyjne dla pszczół. Rozchodnik amurski (Sedum midderdorfianum Maxim.)

Gailardia wielkokwiatowa (Gaillardia × grandiflora Hort. ex Van Houtte)

Doględka mocna (Grindelia robusta Nutt.)

Wielosił Kiusiu (Polemonium kiushianum Kitam.)

Przetacznik kłosowy ‘Rosea' (Veronica spicata L.)

Szałwia omszona (Salvia nemorosa L.)