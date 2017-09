Zapraszamy do Stalowej Woli na IV Forum Pszczelarskie Zanim przed nowym rokiem akademickim powrócą na Politechnikę Rzeszowską studenci, piękną aulę działającego w Stalowej Woli Wydziału Mechaniczno-Technologicznego wypełnią po brzegi... pszczelarze. To właśnie tu, już 22 września bieżącego roku odbędzie się organizowane od 2014 roku przez powiat stalowolski IV Forum Pszczelarskie - „Stalowa pszczoła nie istnieje" poświęcone ochronie pszczół. Forum było początkowo adresowane do pszczelarzy z najbliższej okolicy i miało lokalny charakter. Wśród pszczelarzy wzrosło w błyskawicznym tempie zainteresowanie forum i dziś ma już zasięg międzywojewódzki. Każdego roku w Forum uczestniczyło około 150 pszczelarzy, a w roku ubiegłym było ich aż 300, co świadczy o dużej potrzebie tego typu przedsięwzięcia. W naszej konferencji licznie uczestniczą nie tylko lokalni hodowcy pszczół, ale też ich koledzy „po fachu" z województwa podkarpackiego, a nawet z województw ościennych – świętokrzyskiego i lubelskiego. Tradycyjnie w programie konferencji są bardzo wartościowe dla hodowców pszczół wykłady. Ze względów organizacyjnych chęć udziału w konferencji pszczelarze muszą wcześniej zgłosić organizatorom. Zapisy będą trwały do dnia 11 września, liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela Hubert Karwan – tel. 15 643-36-03, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Część konferencyjna będzie adresowana głównie do pszczelarzy, właścicieli pasiek oraz lekarzy weterynarii, a towarzyszący IV Forum Pszczelarskiemu kiermasz powinien zainteresować wszystkich mieszkańców Stalowej Woli i jej okolic. W obiekcie Politechnice Rzeszowskiej zorganizowane będą stoiska, gdzie mieszkańcy będą mogli spróbować przepysznych, naturalnych miodów z lokalnych pasiek, a także kupić nie tylko złocisty nektar, ale i inne wyroby pszczele - kosmetyki, świece i figurki z wosku. Będzie też na pewno mnóstwo sprzętu pszczelarskiego, o czym informuje mówi Grzegorz Janiec, naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego i Środowiska w stalowowolskim Starostwie Powiatowym, który odpowiada za organizację IV Forum Pszczelarskiego. Program

IV Forum Pszczelarskiego „Stalowa pszczoła nie istnieje" 8.30 rejestracja uczestników 9.00 otwarcie konferencji WYKŁADY 9.15 Jak sprzedać miód zgodnie z prawem - lek. wet. Janusz Sudoł, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stalowej Woli 9.55 Aktywność biologiczna miodów podkarpackich w ocenie laboratoryjnej - dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan, Katedra Chemii i Toksykologii Żywności, Uniwersytet Rzeszowski 10.40 Przerwa na kawę WYKŁADY 11.10 Amitraz w weterynaryjnych produktach leczniczych do zwalczania warrozy pszczół – Radosław Piotrowski, przedstawiciel firmy BIOWET Puławy 11.30 Sytuacja epizootyczna w zakresie zgnilca amerykańskiego na terenie Podkarpacia. Aspekt administracyjnego zwalczania choroby – dr n. wet. Mirosław Welz, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii 12.15 Zimowla – newralgiczny okres w życiu rodziny pszczelej - dr Krystyna Pohorecka, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Chorób Pszczół 13.00 Analiza chemiczna wosków i węz pszczelich stosowanych w Polsce - dr Izabela Jasicka-Misiak, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski 13.45 Poczęstunek 14.15 Dyskusja i podsumowanie IV Forum pszczelarskiego „Stalowa pszczoła nie istnieje" 15.00 Zakończenie Przygotował: Tomasz Wosk Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli