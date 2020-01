W styczniowym numerze PSZCZELARSTWA: Marek Pogorzelec - Ciemiernik - „róża zimy"





Krystyna Wyzner - „Pszczelarstwo" ma 70 lat





BARWA OZNAKOWANIA MATEK PSZCZELICH





Mgr Aleksandra Łoś - Fioletowe pszczoły w Polsce

„Co roku na podstawie danych pochodzących z ankiet wypełnianych przez polskich pszczelarzy oblicza się szacunkowy poziom napszczelenia kraju, czyli średnią liczbę rodzin pszczelich przypadających na jednostkę powierzchni (1 km²). (…) Dlaczego więc wciąż słyszy się informacje o dramatycznej sytuacji owadów zapylających? Pszczoły miodne to tylko jeden gatunek z 469 gatunków pszczół występujących w Polsce. Doniesienia o zagrożeniach czyhających na zapylacze, a także o zmniejszeniu się ich liczebności, dotyczą głównie innych gatunków pszczół, wśród których prawie połowa - bo aż 222 gatunki - jest zagrożona wygięciem. (…)˝ - fragment artykułu (red.) Łukasz Łapka - Mała komórka a pszczelarskie kłopoty (2)

„Badania Jűrgena Tautza dowodzą, że istnieje statystycznie istotna korelacja pomiędzy temperaturą wychowu czerwiu a dalszym rozwojem młodych pszczół w ulu. Według jego obserwacji, zdolności uczenia uczenia się pszczół nowych zachowań i ich umiejętności komunikacyjne zależą w dużej mierze od temperatury, w której rozwijają się poczwarki, Rozwój poczwarek w temperaturze do 34°C, powodował u pszczół problemy z zapamiętywaniem zdobytej wiedzy i mniej efektywnym wykonywaniem prac na rzecz rodziny pszczelej. (…)˝ - fragment artykułu (red.) Czesław Suchcicki - W poszukiwaniu rozwiązania

„W notatce napisanej kilkanaście lat temu zastanawiałem się nad życiem dzikich pszczół w dziuplach, w których pszczoły utrzymywały rodnię u góry, a zapasy miodu gromadziły w budowanych plastrach poniżej rodni. W latach 30. XX wieku widziałem, jak moja babcia wycinała plastry z miodem znajdujące się... (…)˝ - fragment artykułu (red.) Tadeusz Lesiczka - Nietypowe gniazdo

„(...) Podszedłem bliżej, aby się przyjrzeć i zobaczyłem gniazdo na końcu gałęzi sosny na wysokości 5 m od ziemi, (…)˝ - fragment artykułu (red.) Tomasz Wosk - Z VI Forum Pszczelarskiego w Stalowej Woli (1)

„(...) Również i tym razem uczestnicy nie mogli czuć się rozczarowani, bo w programie ubiegłorocznej imprezy znalazło się, podobnie jak w latach ubiegłych, wiele wykładów bardzo wartościowych dla hodowców pszczół. Tradycją jest, że uczestnicy Forum mogą spotkać się z czołowymi autorytetami w dziedzinie pszczelarstwa. (…)˝ - fragment artykułu (red.) Marek Pogorzelec - Powrót pszczół do lasów (2)

„(...) Dzięki książce Krzysztofa Hejke >>Ostatni bartnicy Europy, których spotkałem<<, wydanej nakładem Sądeckiego Bartnika, można poznać wiele ciekawostek z historii pszczelarstwa. Pierwsze pisemne wzmianki o chowie pszczoły miodnej w Egipcie pochodzą sprzed 6 tys. Lat, natomiast pierwsza pisemna wzmianka o bartnictwie na ziemiach polskich pochodzi z 965 roku, co nie oznacza, że nasi „Ojcowie" nie pozyskiwali miodu z puszczy. (…)˝ - fragment artykułu (red.) Michał Piątek - Jaką miodarkę wybrać?

„(...) Warto jednak pokusić się o przegląd miodarek dla gospodarstw małych, średnich i dużych. Systemy: diagonalny, radialny i kasetowy mają zalety i wady, a decydując się na dość kosztowną inwestycję, jaką jest zakup miodarki, warto wziąć pod uwagę tak wiele czynników i parametrów, jak tylko jest to możliwe. (…)˝ - fragment artykułu (red.) Jacek Jaroń - Może warto

„(...) Nie zrażając się, rozpocząłem przeglądanie pomysłów i rozwiązań cyfryzacji pszczelarstwa. Nawet nie wyobrażałem sobie, że jest tego niepoliczalna wprost liczba.Jeden reklamuje się, że jest lepszym od drugiego. Wystarczy tylko kupić sprzęt lub wykupić licencje, względnie abonament, a nasza pasieka poprowadzi się sama i nawet warroza zniknie. (…)˝ - fragment artykułu (red.) Piotr Szyszko - Zagraniczna prasówka

„(...) Okazuje się, że pszczoły w skuteczny sposób mogą chronić afrykańskie uprawy. (…)˝ - fragment artykułu (red.) Krystyna Judka - Koniczyna zwana targownikiem

Z artykułu dowiadujemy się m.in. o ludowych praktykach zielarkich związanych z koniczyną oraz właściwościach, działaniu i zastosowaniu tej cennej rośliny (red.)