Marek Pogorzelec Rośliny miododajne pszczelarskiej jesieni – część 6 Kończąc cykl poświęcony roślinom dostarczającym pożytku w końcu sezonu, przedstawiam rzadko spotykane w ogrodach rośliny, które bywają uprawiane przez pszczelarzy specjalnie dla pszczół. Czosnek wonny uprawiany jest na dość dużą skalę przez dobrze znanego w środowisku pszczelarskim ogrodnika Wojciecha Morawskiego. Roślina ta kwitnie długo i jest gromadnie oblatywana przez pszczoły. Nie oznacza to jednak, że pozostałe pięć prezentowanych roślin jest mniej atrakcyjnych pod względem pszczelarskim. Ogrodnicy wyhodowali różne odmiany astra wrzosolistnego, niektóre z nich zakwitają bardzo późno i pszczoły nie mogą ich należycie wykorzystać. Nawłocioaster wyhodowany przez skrzyżowanie dwóch odrębnych gatunków (astra i nawłoci) jest w Polsce od niedawna dostępny w szkółkach roślin ozdobnych. Inną interesującą rosliną jest barbula – krzew o pięknych kwiatach, chętnie odwiedzanych przez pszczoły. Z przedstawionych na tej stronie roślin najmniejsze walory ozdobne mają gaura dwuletnia i werbesina wysmukła. Obie te rośliny uzyskują spore rozmiary, druga z nich werbesina wysmukła stanowi znakomity pożytek dla pszczół, ale nie należy jej uprawiać w miejscach z możliwością uwalniania się do środowiska naturalnego. Aster wrzosolistny (Aster ericoides L.)

Barbula szara (Caryopteris incana (Thunb. & Houtt.) Miq.)

Czosnek wonny (Allium ramosum L.)

Nawłocioaster żółty (×Solidaster luteus M.L. Green ex Dress)

Gaura dwuletnia (Gaura biennis L.)

Werbesina wysmukła (Verbesina alternifolia (L.) Britton & Kearney)