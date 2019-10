W listopadowym numerze PSZCZELARSTWA: Marek Pogorzelec - Rośliny miododajne w pszczelarskiej jesieni - część 5





Krzysztof Gawłowski - Pszczelarstwo na ziemiach polskich w okresie międzywojennym. Część 15

„Pomijając rolników, w przedwojennej Polsce nie było drugiego środowiska zawodowego tak mocno związanego z pszczelarstwem, jak kolejarze. Było to możliwe przede wszystkim dzięki niezwykle silnemu zaangażowaniu w sprawy pszczelarskie Ministerstwa Komunikacji. Niektórzy podkreślali, że Ministerstwo Komunikacji bardziej wspiera pszczelarstwo, niż traktujące je po macoszemu Ministerstwo Rolnictwa. Należy jednak zaznaczyć, że początki szerokiego propagowania hodowli pszczół wśród kolejarzy sięgały pierwszych la XX wiek. (...)" - fragment artykułu (red.)





(...) biorąc pod uwagę biologię szkodnika i to, jak trudno znaleźć pierwsze oznaki inwazji, Polska i inne kraje europejskie mają na względzie możliwość pojawienia się A. tumida (...) - fragment artykułu (red.)





(...) Artykuł (...) jest kompilacją tekstów właściciela firmy pszczelarskiej w USA z Missouri, zajmującej się głównie hodowlą i sprzedażą matek pszczelich, a także produkcją miodu. (...) Chociaż (teksty - red.) dedykowane są raczej pszczelarzom amerykańskim, mogą być przydatne dla polskich pszczelarzy. Możemy bowiem wyciągnąć z nich cenne wskazówki dotyczące prób związanych z tzw. pszczelarstwem bez leczenia. Choć to oczywiste, na wszelki wypadek napiszę, że wszelkie sugestie autora, drogi Czytelniku, możesz wprowadzić w swojej pasiece, na własną odpowiedzialność. (...) - fragment artykułu (red.)





Marek Pogorzelec - Rośliny piękne i pożyteczne (część 2)

„(...) Kontynuując temat, skupię się na roślinach rabatowych, uprawianych u nas jako jednoroczne. Wiele z nich pochodzi z obszarów o klimacie dużo cieplejszym od naszego. Ze względu na walory ozdobne i łatwość uprawy są one sadzone również w wielu odległych krajach. W sprzyjających warunkach część z nich kwitnie aż do późnej jesieni. (...) - fragment artykułu (red.)





(...) Zapraszam do świata dalekiego od nowoczesnego sprzętu, technologii, leków i w końcu do świata, z którego wyrosło znane nam wszystkim pszczelarstwo. (...)" - fragment artykułu (red.)





Autor podaje dane na temat badań prowadzonych na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej, a także informuje dotyczące usuwania niechcianych rojów w stanie teksas w USA





Druga część artykułu poświęcona jest m.in. zespołowi Pasieki Hodowlanej dbającego o wartościowy materiał hodowlany i pogłowie pszczół w pasiekach (red.)





Autor artykułu odpowiada na pytania często zadawane przez pszczelarzy (red.)





„(...) Artykuł (...) powstał z potrzeby chwili, ponieważ wielu pszczelarzy zgłaszało w tym roku problemy ze zdrowiem swoich podopiecznych, doszukując się różnych, czasem nawet dość niezwykłych przyczyn takiego stanu rzeczy. (...)" - fragment artykułu (red.)





„Należy zacząć od prac naukowych, które w różnym stopniu są przydatne pszczelarzowi. Istnieją jednak takie, które mogą być dla pszczelarzy pomocą. Problem w tym, że o nich nie wiedzą. (...)" - fragment artykułu (red.)





Na podstawie dwóch części artykułu poświęconego topiarce słonecznej można samemu zbudować urządzenie skonstruowane przez znanego w środowisku pszczelarskim Mistrza Pszczelarstwa (red.)





„(...) zaopatrzeniem rodziny pszczelej w wodę zajmuje się około 800 zbieraczek, z których każda wykonuje około 50 lotów dziennie, co wynika z konieczności zaspokojenia pragnienia oraz ułatwienia trawienia pyłku i miodu głównie w celu: utrzymania (...)" - fragment artykułu (red.)





W ramach relaksu warto przeczytać artykuł o goryczce, o wierzeniach z nią związanych i zastosowaniu w medycynie ludowej i dzisiaj (red.)