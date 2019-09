We wrześniowym numerze PSZCZELARSTWA: Marek Pogorzelec - Rośliny miododajne pszczelarskiej jesieni - część 3





Dr inż. Dariusz Gerula, dr Bogumiła Badek - Różnorodność pszczoły miodnej w warunkach współczesnej hodowli

„(...) Programy ochrony zasobów genowych pszczół środkowoeuropejskich zakładają minimalną selekcję, z naciskiem na zachowanie cech praprzodków i bezpośrednią reprodukcję. Z uwagi na niskie wyniki ekonomiczne niektórych pasiek utrzymujących pszczoły rodzime, głównie ze względu na ubogie pożytki, dalsze utrzymywanie tych pszczół jest zagrożone. Nie pomagają niepewne i wypłacane w zawikłany sposób dotacje od państwa. Pszczelarze z niektórych rejonów nie czekają jednak z założonymi rękami na dotacje. (...)" - fragment artykułu (red.)





„Obserwacje dotyczące różnic pomiędzy sposobem życia pszczół w naturze i w pasiekach doprowadziły profesora Seeleya do postawienia wielu hipotez, a w dalszej kolejności do przeprowadzenia ich weryfikacji w drodze eksperymentów. (...) - fragment artykułu (red.)





Ciąg dalszy zapowiedzianego w „Pszczelarstwie" 8/2019 wywiadu z p. prof. Zbigniewem Kołtowskim - wiceprezesem Pszczelniczego Towarzystwa naukowego i wiceprezydentem Polskiego Związku Pszczelarskiego

„Znaczenie pszczół w ekosystemie jest niepodważalne. Pszczoły jako owady zapylające są w nim wprost niezbędne, przecież ocenia się, że około 1/3 wszystkich produktów spożywanych przez człowieka, jest zależna bezpośrednio bądź pośrednio od zapylania przez pszczoły. (...) - fragment wywiadu (red.)





W tej części jest o szkolnictwie i edukacji pszczelarskiej (red.)





„(...) Wykłady i debata z udziałem prelegentów i pszczelarzy były okazją do poruszenia najważniejszych problemów współczesnego pszczelarstwa. (...) - fragment artykułu (red.)





(...) w 2020 roku będziemy 'świętowali' 40-lecie obecności Varroa destructor w Polsce. (...) W europie warrozę po raz pierwszy stwierdzono w Bułgarii. Później było już tylko gorzej. Warroza 'rozlazła'się na kraje bałkańskie, wkroczyła do słowacji, NRD i RFN, Austrii, a nawet trafiła za Wielką Wodę - do Ameryki Południowej i do Afryki. (...)" - fragment artykułu (red.)





(...) Niewiele jest w Polsce miejsc, gdzie baza pożytkowa pozwala myśleć o wybieraniu miodu we wrześniu, ale chyba jeszcze mniej jest pszczelarzy, którzy mieliby możliwości stworzenia takich pożytków. Warto jednak zadać sobie pytanie: co jest lepsze dla gospodarki pasiecznej - dodatkowe kilogramy późnego miodu czy dobre przygotowanie pszczół do trudów zimy. (...) - fragment artykułu (red.)





W tej części jest o pracy w ulu M-S z dwiema matkami i o podziale rodziny (red.)





„(...) Spotykam się niekiedy z twierdzeniem, że nie można porównywać ograniczenia matki w czerwieniu podczas nastroju rojowego, z radykalnym uniemożliwieniem czerwienia, przez zamknięcie matki w izolatorze. (...) W chwili zamknięcia matki w izolatorze, żaden z procesów fizjologii rodziny pszczelej (całej rodziny pszczelej) nie zmienia się radykalnie. Nie traktujmy matki pszczelej jako pojedynczego osobnika. Pamiętajmy, że rodzina pszczela jest superorganizmem. Dlatego rozpatrujmy całościowo procesy zachodzące w tym superorganizmie. (...)" - fragment artykułu (red.)





„(...) jak nakarmić rodziny pszczele, aby pokarmu wystarczyło do wiosny i rodziny podczas zimowli nie osypały się z głodu. Pamiętajmy, że zapasy pokarmowe pszczół nie mogą się składać wyłącznie z pokarmu węglowodanowego. Potrzebują one również w odpowiedniej ilości zapasu (...)" - fragment artykułu (red.)





Z pierwszej części artykułu dowiemy się o cennych dla nas właściwościach sosny zwyczajnej, a także o interesujących wierzeniach i podaniach ludowych (red.)