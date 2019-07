W sierpniowym numerze PSZCZELARSTWA: Marek Pogorzelec - Rośliny miododajne pszczelarskiej jesieni - część 2



Dr inż. Dariusz Gerula - Różnorodność pszczoły miodnej, stan i zagrożenia

„W Polsce występowały pierwotnie tylko dwa podgatunki pszczół: środkowoeuropejskie dominujące na przeważającej części obszaru i kraińskie, które przedostały się z południa Europy przez Bramę Morawską na południowy Śląsk i Małopolskę. Obce rasy pszczół zaczęto sprowadzać w połowie XIX wieku. Na początku były to pszczoły włoskie (ks. Jan Dzierżon), później - kraińskie, kaukaskie i cypryjskie. Po II wojnie światowej, wbrew zaleceniom Centralnej Komisji Hodowli Matek, import pszczół stał się tak masowy, że w niedługim czasie spowodował znaczne wyparcie rodzimych pszczół. (...)" - fragment artykułu (red.)





„W Polsce występowały pierwotnie tylko dwa podgatunki pszczół: środkowoeuropejskie dominujące na przeważającej części obszaru i kraińskie, które przedostały się z południa Europy przez Bramę Morawską na południowy Śląsk i Małopolskę. Obce rasy pszczół zaczęto sprowadzać w połowie XIX wieku. Na początku były to pszczoły włoskie (ks. Jan Dzierżon), później - kraińskie, kaukaskie i cypryjskie. Po II wojnie światowej, wbrew zaleceniom Centralnej Komisji Hodowli Matek, import pszczół stał się tak masowy, że w niedługim czasie spowodował znaczne wyparcie rodzimych pszczół. (...)" - fragment artykułu (red.) Wanda Różycka - 56. Naukowa Konferencja Pszczelarska (2)

W drugiej części relacji z Konferencji jest m.in. O pozostałościach substancji zakazanych i leków przeciwbakteryjnych w miodzie w Unii Europejskiej, a także o biotechnicznej metodzie walki z pasożytem Varroa destructor u pszczoły miodnej przy zastosowaniu płyty „Mullerbrettes" (red.)





W drugiej części relacji z Konferencji jest m.in. O pozostałościach substancji zakazanych i leków przeciwbakteryjnych w miodzie w Unii Europejskiej, a także o biotechnicznej metodzie walki z pasożytem Varroa destructor u pszczoły miodnej przy zastosowaniu płyty „Mullerbrettes" (red.) Bartłomiej Maleta - „'Pszczelarstwo darwinistyczne', czyli perspektywa ewolucyjna w pszczelarstwie (2)"

„Wydaje się, że duża część środowiska pszczelarskiego uznała, że pszczole miodnej grozi, jako gatunkowi, zagłada, jeżeli nie pomożemy jej w starciu z dręczem pszczelim. (...) Profesor Seeley na problem spogląda inaczej - z pozycji naukowca, który od ponad 40 lat bada między innymi dziko żyjącą populację pszczół. Około 2000 roku w Stanach Zjednoczonych panowało przekonanie, że takie populacje przestały istnieć wraz z inwazją dręcza. W lecie 2002 roku profesor podjął więc próbę zweryfikowania tego twierdzenia. (...) - fragment artykułu (red.)





„Wydaje się, że duża część środowiska pszczelarskiego uznała, że pszczole miodnej grozi, jako gatunkowi, zagłada, jeżeli nie pomożemy jej w starciu z dręczem pszczelim. (...) Profesor Seeley na problem spogląda inaczej - z pozycji naukowca, który od ponad 40 lat bada między innymi dziko żyjącą populację pszczół. Około 2000 roku w Stanach Zjednoczonych panowało przekonanie, że takie populacje przestały istnieć wraz z inwazją dręcza. W lecie 2002 roku profesor podjął więc próbę zweryfikowania tego twierdzenia. (...) - fragment artykułu (red.) Adam Wilczyński - Dobry pomysł





Inż. Józef Marek Majak - Ul modułowo-segmentowy (M-S). Część III

„W omawianym systemie ula modułowo-segmentowego (M-S) istnieje możliwość zestawienia elementów składowych, w sposób pozwalający na stworzenie pułapki na barciaka małego lub Varroa destructor. (...) - fragment artykułu (red.)





„W omawianym systemie ula modułowo-segmentowego (M-S) istnieje możliwość zestawienia elementów składowych, w sposób pozwalający na stworzenie pułapki na barciaka małego lub Varroa destructor. (...) - fragment artykułu (red.) Krzysztof Gawłowski - Pszczelarstwo na ziemiach polskich w okresie międzywojennym. Część 12

W artykule jest mowa o pasiekach doświadczalnych i punktach kontrolno-pomiarowych funkcjonujących w Polsce w okresie międzywojennym (red.)





W artykule jest mowa o pasiekach doświadczalnych i punktach kontrolno-pomiarowych funkcjonujących w Polsce w okresie międzywojennym (red.) Marek Pogorzelec - Czy miodu lipowego wystarczy dla każdego chętnego? (część 2)

„Trudno oszacować liczbę nektarujących lip straconych dla pszczół w ciągu ostatnich 10 lat. Obserwując znikanie lip z poboczy dróg oraz z terenu miast, wiem, że skal jest ogromna. Młoda lipa rosnąca na stanowisku słonecznym zakwita po raz pierwszy zwykle w 15 roku życia, natomiast w zwartym drzewostanie - w wieku około 30 lat. (...) - fragment artykułu (red.)





„Trudno oszacować liczbę nektarujących lip straconych dla pszczół w ciągu ostatnich 10 lat. Obserwując znikanie lip z poboczy dróg oraz z terenu miast, wiem, że skal jest ogromna. Młoda lipa rosnąca na stanowisku słonecznym zakwita po raz pierwszy zwykle w 15 roku życia, natomiast w zwartym drzewostanie - w wieku około 30 lat. (...) - fragment artykułu (red.) Igor Pawłyk - Sierpień. Ostateczne przygotowanie do zimowli

„(...) W ubiegłym roku postanowiłem przekonać się, jak w mojej pasiece sprawdzi się znana i opisana przez Jacka Jaronia metoda skandynawska, polegająca na przesiedlaniu przed zimowlą całej rodziny na węzę. Zdecydowałem się na ten eksperyment, w wyniku obserwacji kondycji moich pszczół w ostatnich latach. (...) - fragment artykułu (red.)





„(...) W ubiegłym roku postanowiłem przekonać się, jak w mojej pasiece sprawdzi się znana i opisana przez Jacka Jaronia metoda skandynawska, polegająca na przesiedlaniu przed zimowlą całej rodziny na węzę. Zdecydowałem się na ten eksperyment, w wyniku obserwacji kondycji moich pszczół w ostatnich latach. (...) - fragment artykułu (red.) Tomasz Wosk - Pszczelarz stale chce się kształcić i rozwijać (1)

Jest to pierwsza część wywiadu przeprowadzonego z dr hab. Zbigniewem Kołtowskim, prof. nadzw. IO, o tym, „dlaczego w pszczelarstwie tak ważna jest pasja, o największych problemach hodowców pszczół, a także o tym, czy bać się neonikotynoidów" - red.





Jest to pierwsza część wywiadu przeprowadzonego z dr hab. Zbigniewem Kołtowskim, prof. nadzw. IO, o tym, „dlaczego w pszczelarstwie tak ważna jest pasja, o największych problemach hodowców pszczół, a także o tym, czy bać się neonikotynoidów" - red. Dr Dariusz Karwan - Wyposażenie techniczne pasieki oczami pszczelarza praktyka

„Trudno sobie wyobrazić współczesne gospodarstwo pasieczne bez miodarki, odsklepiarki do plastrów, topiarki do wosku czy wagi pasiecznej, a w gospodarstwach wędrownych - bez lawet do przewozu uli. Zacznijmy jednak od podstawy naszych zakupów - miodarki do odwirowania miodu, bez której nawet najmniejsza pasieka nie mogłaby się obejść. (...)" - fragment artykułu (red.)





„Trudno sobie wyobrazić współczesne gospodarstwo pasieczne bez miodarki, odsklepiarki do plastrów, topiarki do wosku czy wagi pasiecznej, a w gospodarstwach wędrownych - bez lawet do przewozu uli. Zacznijmy jednak od podstawy naszych zakupów - miodarki do odwirowania miodu, bez której nawet najmniejsza pasieka nie mogłaby się obejść. (...)" - fragment artykułu (red.) Jacek Jaroń - Pieniądz nie śmierdzi

„Dowiadujemy się, że pszczół nie przybywa, a raczej odnotowuje się ubytki. Pastwiska pszczele ubożeją. Totalna chemizacja niszczy miododajne chwasty rosnące dawniej w symbiozie z roślinami uprawnymi. Polski naukowiec alarmuje, że odżywcza wartość pyłku zmniejsza się o około 30%. Obserwując pasieki, niezbyt często widzimy poławiacze pyłku. Tymczasem na wszelkich portalach aukcyjno-handlowych jest prawdziwy wysyp ofert dotyczących sprzedaży pierzgi. (...) - fragment artykułu (red.)





„Dowiadujemy się, że pszczół nie przybywa, a raczej odnotowuje się ubytki. Pastwiska pszczele ubożeją. Totalna chemizacja niszczy miododajne chwasty rosnące dawniej w symbiozie z roślinami uprawnymi. Polski naukowiec alarmuje, że odżywcza wartość pyłku zmniejsza się o około 30%. Obserwując pasieki, niezbyt często widzimy poławiacze pyłku. Tymczasem na wszelkich portalach aukcyjno-handlowych jest prawdziwy wysyp ofert dotyczących sprzedaży pierzgi. (...) - fragment artykułu (red.) Prof. Dr hab. Bogdan Kędzia - Komentarz

„Artykuł 'Pieniądz nie śmierdzi' dotyczy bardzo istotnego zagadnienia, a mianowicie wytwarzania sztucznego produktu, który określany jest jako pierzga. Jak słusznie podkreśla autor artykułu, pierzgą można nazwać tylko naturalny produkt wytwarzany przez pszczoły. (...)" - fragment artykułu (red.)





„Artykuł 'Pieniądz nie śmierdzi' dotyczy bardzo istotnego zagadnienia, a mianowicie wytwarzania sztucznego produktu, który określany jest jako pierzga. Jak słusznie podkreśla autor artykułu, pierzgą można nazwać tylko naturalny produkt wytwarzany przez pszczoły. (...)" - fragment artykułu (red.) Krystyna Judka - Śnieżyczka i śnieżyca

Artykuł zawiera wiedzę na temat roślin, a także przestrogę dotyczącą samodzielnego stosowania specyfików z nich przygotowanych (red.)