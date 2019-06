Natalia Lamek Cztery uczennice chcą poprawić życie pszczół Od lat mówi się o dużym deficycie pszczół na całym świecie. Tymczasem te niewielkie owady odgrywają ogromną rolę w przyrodzie. Cztery uczennice postanowiły przybliżyć temat najmłodszym i przez edukację poprawić sytuację pszczół. „Nasza przyszłość ma pomarańczowo-czarne barwy" jest nazwą projektu realizowanego przez Natalię Lamek, Maję Orlikowską, Julię Redzimską i Natalię Rietzel, prowadzonego z inicjatywy platformy „Zwolnieni z teorii", dla licealistów i studentów do realizowania własnych projektów społecznych. Celem projektu jest uzmysłowienie dzieciom i młodzieży, jak ważna jest obecność pszczół w przyrodzie i jaką rolę pełnią w naszym ekosystemie. Autorki projektu mają głowy pełne pomysłów na to, jak wśród uczniów placówek edukacyjnych wzbudzić zainteresowanie tymi niewielkimi owadami. Jako autorki projektu prowadzimy zajęcia edukacyjne w formie warsztatów, odbywających się w salach lekcyjnych z udziałem dwóch połączonych ze sobą klas. Korzystamy z eksponatów w postaci ula wielkopolskiego oraz produktów pszczelich. Przebieramy się w pszczelarskie kombinezony ochronne, aby jeszcze bardziej przyciągnąć uwagę dzieci. Zależy nam szczególnie na tym, aby dzieci mogły brać czynny udział w zajęciach, np. przez udział w quizie. Naszym postępowaniem staramy się dać przykład, jak należy postępować, aby zarówno ludziom, jak i pszczołom żyło się lepiej. Podczas zajęć opowiadamy o hierarchii wśród pszczół i ich życiu. Zajęcia prowadzimy w interesujący dla dzieci sposób. Przekazujemy najważniejsze informacje o pszczołach. Pokazujemy krótki filmik edukacyjny, w którym o życiu pszczół opowiada pszczółka Kaja. W ramach relaksu śpiewamy z dziećmi piosenkę o pszczołach. Podsumowaniem zajęć jest quiz, którego zwycięzcy mogą wygrać miód czy świeczki z wosku pszczelego. Odwiedziłyśmy już pięć szkół, byłyśmy w Publicznej Szkole Podstawowej w Górze, Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Polaszkach, Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Starogardzie Gdańskim, Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim, Zespole Szkół Publicznych w Skarszewach. Wierzymy, że nasz projekt może korzystnie wpłynąć na poprawę środowiska naturalnego w powiecie starogardzkim i kościerskim. W odwiedzanych szkołach dzieci otrzymują od nas nasiona roślin miododajnych do tworzenia nowych pożytków dla pszczół. Projekt cieszy się dużym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży. Jesteśmy otwarte na współpracę i na pomoc. Projekt można wesprzeć finansowo lub materialnie w postaci np. produktów pszczelich, które mogłyby posłużyć jako upominki dla dzieci (kontakt do lidera projektu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Zachęcamy serdecznie do obserwowania projektowego facebooka: ,,Nasza przyszłość ma pomarańczowo – czarne barwy", gdzie na bieżąco można śledzić postępy projektu.