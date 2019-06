W czerwcowym numerze PSZCZELARSTWA: Marek Pogorzelec - Łąka kwietna na suchym piasku





Dr hab. Krystyna Pohorecka, prof. nadzw. - Ocena rzeczywistego narażenia rodzin pszczelich na pestycydy neonikotynoidowe stosowane w ochronie rzepaku jarego

„(...) W świetle uzyskanych wyników bezsprzecznym wydaje się fakt, że stosowanie insektycydów neonikotynoidowych w ochronie rzepaku stwarza dla pszczół wysokie ryzyko. Należy przy tym wnioskować, że o skutkach narażenia rodzin na te pozostałości, poza rodzajem zaprawy, decydować będzie powierzchnia uprawy rzepaku, stopień jej wykorzystania przez pszczoły i długość okresu ekspozycji pszczół na skazony pokarm, oraz inne, współwystępujące, szkodliwe czynniki (patogeny). (>>>)" - fragment artykułu (red.)





„(...) Zaleszczotek książkowy jest według Schiffera doskonałym bioidentyfikatorem zdrowego superorganizmu pszczelego i stosowania właściwych metod pszczelarskich. Jak wcześniej zaznaczyłem, zaleszczotki nie potrafią przeżyć większości 'kuracji' stosowanych przez pszczelarzy. Nie potrafią też przetrwać w nowoczesnym ulu pozbawionym szczelin i przestrzeni, w których mogłyby się schronić. (...)" - fragment artykułu (red.)





„(...) System ula wielokorpusowego segmentowego (S-M) opracowałem z myslą o uniwersalności zastosowania i wykorzystywania jego elementów składowych w całorocznej gospodarce pasiecznej. W tym projekcie zrealizowałem koncepcję wielokrotnego wykorzystania elementów, co łączy się z oszczędnościami inwestycyjnymi i ułatwia realizację różnych celów gospodarczych, o czym będzie za chwilę. (...)" - fragment artykułu (red.)





„(...) Bywa, że właściciele pasiek położonych na terenach typowo rolniczych skarżą się, że wilgotne łąki, na których kiedyś wypasano bydło, były wartościowym źródłem pożytku, a dziś są zarośnięte trzciną, pokrzywą lub wysokimi trawami i pszczoły nie mają, po co tam latać. Odtworzenie urozmaiconej szaty roślinnej takich łąk nie jest zbyt proste.(...) - fragment artykułu (red.)





„Lata międzywojenne są okresem zmierzchu bartnictwa w Polsce. Ostatnim rejonem, gdzie uprawiano klasyczne bartnictwo, była północna część powiatu grodzieńskiego. W użytkowanych tam kilkudziesięciu barciach prowadzono gospodarkę bartną według tradycyjnych zasad. Poza tym czynne barcie można było spotkać (...) - fragment artykułu (red.)





„(...) W trakcie sezonu może się zdarzyć, że w rodzinie pojawią się trutówki lub trutowa matka. Żeby rodzinę uratować, przed podłożeniem unasienionej matki, trzeba usunąć przyczynę strutowienia. (...) Oznaką strutowienia jest tzw. Czerw garbaty. Rózni się on od czerwiu trutowego tym, że (...) - fragment artykułu (red.)





Autor dzieli się z Czytelnikami wartościową wiedzą na temat rojenia się pszczół. Trzeba ten artykuł przeczytać (red.)





(...) Nasi pszczelarze lubią doświadczenia. (...)Obserwacja dotyczy budowy naturalnych gniazd pszczelich, w których gniazdo zostało umownie podzielone na pół, pod względem ułożenia dna komórek. (...)" - fragment artykułu (red.)





Artykuł jest relacją już piątej konferencji organizowanej dla pszczelarzy przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Mińskiej (red.)





W drugiej części artykułu poświęconego lilakowi poznać można sposób przygotowania octu lilakowego czy lilakowego karmelu kwiatowego (red.)