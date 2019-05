W majowym numerze PSZCZELARSTWA: Marek Pogorzelec - Rośliny miododajne wzbogacające trawniki





Odszedł Profesor Ryszard Czarnecki - przyjaciel ludzi, miłośnik pszczół





Dr hab. Krystyna Pohorecka, prof. nadzw . - Ocena rzeczywistego narażenia rodzin pszczelich na pestycydy neonikotynoidowe stosowane stosowane w ochronie roślin uprawnych

„(...) Ekspozycja pszczół na środki ochrony roslin (ŚOR) uwarunkowana jest nie tylko spektrum chronionych gatunków roślin atrakcyjnych dla pszczół, ale także powierzchnią ich uprawy. W tym kontekście, za uprawy stwarzające potencjalne najwyższe zagrożenie dla pszczół w Polsce należy uznać intensywnie chronione rośliny oleiste (przede wszystkim rzepak), kukurydzę oraz rośliny sadownicze i ogrodznicze.(...)" - fragment artykułu (red.)





Dr hab. Grażyna Topolska, prof. nadzw., dr n. wet. Anna Gajda - Zima 2017/18 - straty rodzin pszczelich niby małe, a jednak podwyższone

„(..." W tym roku monitoring strat będziemy prowadzić w ten sam sposób, co w roku ubiegłym. Adres internetowego monitoringu na platformie LimeSurvey to: https://www.bee-survey.com/index.php/816265?lang=pl Udostępnienie nam danych tą drogą jest dla nas najwygodniejsze, ponieważ zostaną one wprowadzone automatycznie do bazy danych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pracownia Chorób Owadów Użytkowych i dane te nie będą udostępniane żadnym osobom trzecim, a w celu analiz międzynarodowych będą przed wysłaniem kodowane. Kwestionariusz ankiety COLOSS w formie do druku zamieszczony jest w tym numerze „Pszczelarstwa". Liczymy na Państwa udział w badaniu i z góry dziękujemy." - fragment artykułu (red.)





„O łąkach kwietnych dużo się mówi i pisze. W wielu miejscach plany ich utworzenia wdrażane są w życie. Jeszcze nie tak dawno nie było chętnych, aby wsłuchiwać się w głosy miłośników przyrody, którzy przekonywali, jak ważne są małe oazy wolnej przyrody. Bywa, że nawet dziś takie miejsca wydają się władzom i części mieszkańców bałaganem. (...)" - fragment artykułu (red.)





„(...) Torben Schiffer podkreśla, że wiele rodzin pszczelich ma problem z przeżyciem, ale nie dlatego, że w ulu znajdują się roztocza, ale z powodu bujnego rozwoju niekorzystnej mikroflory patogennej. Oczywiście roztocza są dziś problemem numer jeden pszczelarstwa. Jako jeden z wektorów szkodliwych mikrobów, a także czynnik ogólnie osłabiający rodziny pszczele, przyczyniają się pośrednio lub bezpośrednio do znaczącej części spadków pszczół. Nie powinny one być czynnikiem aż tak znaczącym, dopóki nie osiągną populacji na poziomie wielu tysięcy sztuk. Dziś „dzięki" zastosowaniu substancji chemicznych, roztocza w większości pasiek znajdują się pod względna kontrolą. Spustoszenia robią w dużej mierze inne choroby, a jak się okazuje, na nie możemy mieć wpływ poprzez stworzenie odpowiednich warunków życia dla pszczół. W celu weryfikacji tej tezy, Schiffer badał zawartość jelit pszczół zimujących w zawilgoconych „standardowych" ulach oraz w dziupli. (...)" - fragment artykułu (red.)





„(...) Każdy pszczelarz powinien mieć wiedzę, a przede wszystkim chęci, aby tworzyć nowe rodziny we własnej pasiece, bez uciekania się do naturalnego podziału rodziny, jakim jest rójka. (...)" - fragment artykułu (red.)





„ Ze „słomianą" pasieką częściej spotykamy się w opowiadaniach niż faktycznie. Wielu pszczelarzy chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z budową słomianych uli, jednak są nieżyczliwi, którzy strzegą, niczym tajemnicy wojskowej, swoich doświadczeń w budowie uli. (...)' - fragment artykułu (red.)





W pierwszej części o lilaku jest m.in. o wierzeniach ludowych a nim związanych, a także o jego właściwościach i działaniu (red.)