W kwietniowym numerze PSZCZELARSTWA: Marek Pogorzelec -Rośliny wyspecjalizowanych zapylaczy (2)





Dr hab. Paweł Chorbiński, prof. nadzw. - Dlaczego Varroa destructor zabija rodziny pszczele, mimo ich leczenia?

„(...) porażka w zwalczaniu warrozy ma wiele przyczyn, które warto znać i w razie kolejnych problemów z tą chorobą dokładnie je przeanalizować i próbować wyciągnąć właściwe wnioski. Należy zwracać wtedy uwagę szczególnie na własne postępowanie dotyczące warrozy w pasiece, starając się nie wybielać samego siebie ani szukać szczególnych powodów takiego stanu u sąsiada. Sąsiad nie zawsze jest przyczyną 'wszelkiego zła', jakie może się pojawić w naszej pasiece." - fragment artykułu (red.)





Odpowiedź autora artykułu dotyczy kupna leków weterynaryjnych w Internecie (red.)





W notatkach ze świata podane są wiadomości dotyczące pestycydów we Francji, szczepionki dla owadów i miodzie manuka (red.)





Bartłomiej Maleta - O zaleszczotku książkowym i nie tylko, czyli w poszukiwaniu naturalnego wroga dręcza pszczelego (1)

„W artykule przybliżę badania młodego niemieckiego naukowca i nauczyciela biologii Torbena Schiffera, wpółpracującego z prof. Jűrgenem Tautzem z Uniwersytetu w Wűrzburgu" - fragment artykułu (red.)





W artykule autor podsumowuje cykl artykułów dotyczący organizacji pracy w rodzinie pszczelej (red.)





„(...) Pyłek lipy stanowią stosunkowo ciężkie (2 razy cięższe niż brzozy) ziarna średniej wielkości (...), które roznoszone są przez wiatr na niewielkie odległości od drzewa, z którego jest uwalniany. Z naszych badań wynika, że większa ilość pyłku lipy wytwarzana jest w cyklu dwuletnim, z niewielkimi odstępstwami w niektórych latach. (...)" - fragment artykułu (red.)





„(...) Zachęcając do eksperymentów z wegetatywnym rozmnażaniem roślin,przypominam, że najważniejszą zaletą jest uzyskanie wiernej kopii rośliny matecznej oraz znaczne skrócenie oczekiwania na rozpoczęcie kwitnienia i drzew, które wysiane z nasion potrzebują czasem wielu lat na uzyskanie wieku dorosłości, a tym samym rozpoczęcie kwitnienia. (...)" - fragment artykułu (red.)





Autor artykułu - rolnik i pszczelarz - wypowiada się na temat opłacalności prowadzenia upraw roślin i zachęca do zwrócenia uwagi np. Na nostrzyk (red.)





W artykule autor wspomina sir Edmunda Hillarego, który m.in. był pszczelarzem i jako pierwszy zdobył Mount Everest (red.)





W tej części kontynuowany jest temat dotyczący miodu i ... „wybijania matek" (red.)





„(...) O stanie zdrowotnym rodziny pszczelej orientujemy się po ocenie jakości i ilości czerwiu. Dobra matka czerwi w zwartej elipsie (...) W środkowych plastrach jest przewaga starszego, zasklepionego czerwiu, a im bliżej skraju gniazda, tym jest więcej jaj i młodych larw (...)." - fragment artykułu (red.)





Autor kontynuuje temat rozpoczęty w marcowym numerze „Pszczelarstwa"/2019





W drugiej części artykułu dotyczącego gryki autorka dzieli się wiedzą na temat właściwości i działania poszczególnych części rośliny i miodu z niej pozyskanego, a także zastosowania kosmetycznego i leczniczego (red.)