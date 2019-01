Bliżsi i dalsi krewni pszczoły miodnej Według badań przeprowadzonych w okolicach Krakowa stwierdzono, że na wilgotnych łąkach, na których nastąpiła inwazja północnoamerykańskich nawłoci, jest siedmiokrotnie mniej gatunków rodzimych zapylaczy niż na łąkach bez nawłoci. Na polach pozbawionych miedz owadom też nie jest lekko. Szansą są naturalne zbiorowiska pełne bioróżnorodności – murawy kserotermiczne, koszone łąki, rowy przydrożne i grądy – wielogatunkowe lasy liściaste. W różnorodnej szacie roślinnej wyspecjalizowane owady zapylające znajdują swoje nisze. Losy roślin i owadów są ze sobą splecione. Jeśli zabraknie owadów mogących zapylać, zginą i rośliny. Pszczoła miodna, wspierana przez pszczelarza w najtrudniejszych dla niej chwilach, czasami konkuruje o pokarm ze swoimi dzikimi krewniakami, które same muszą sobie radzić. Z natury jest to konkurencja nieuczciwa. Czasami jednak owady te współpracują ze sobą. Pszczoły korzystają ze zwykle niedostępnego dla nich nektaru, pobierając go z otworów wygryzionych przez trzmiele. Złotolitka (Chrysis) na kwiatostanie driawki

Kornutka (Eucera) na borówce wysokiej

Trzmiel (Bombus) na koniczynie pogiętej

Smukwa (Scolia) na kwiatostanie mikołajka płaskolistnego

Bujanka (Bombylius) na lepnicy wschodniej

Trzmielec (Psithyrus) na dzielżanie Hoopesa