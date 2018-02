W marcowym numerze PSZCZELARSTWA: Marek Pogorzelec - Rodzaj kocimiętka (Nepeta)





Rodzaj kocimiętka (Nepeta) Lek. wet. Urszula Imińska, dr n. wet. Anna Gajda - Co pszczelarz powinien wiedzieć o warrozie. Część 2

„(...) Aby efektywnie ograniczać liczbę roztoczy Varroa destructor w rodzinie pszczelej, konieczne jest zrozumienie zmian zachodzących w populacji roztoczy w stosunku do populacji pszczół w trakcie sezonu pszczelarskiego (...). Na wiosnę następuje dynamiczny rozwój rodziny pszczelej. Liczba robotnic w ulu szybko wzrasta, osiągając szczyt w pełni lata. W tym czasie liczba roztoczy również stopniowo rośnie, co jednak (...)" – fragment artykułu (red.) Mgr Dariusz Karwan - Kto truje nasze pszczoły? Część 1

„Rokrocznie w Polsce słyszymy i czytamy o wytruciach pszczół. Trudno pojąć, jak to jest możliwe, skoro istnieją zapisy prawne chroniące wszystkie zapylacze przed zagrożeniami wynikającymi ze stosowania środków ochrony roślin. (...)" – fragment artykułu (red.) Albert Radwan - Bartnictwo a ochrona pszczół w Polsce

„W ostatnich latach spotykamy się z tendencją przywrócenia bartnictwa w Polsce. Osobiście uważam, że jest to niebezpieczna działalność. Nie można bowiem bawić się kosztem przyrody, pszczół i pszczelarzy, a już hipokryzją jest przypisywanie cech, znamion pożytecznej działalności, działalności ratującej nasze pszczoły i przyrodę. (...)" – fragment artykułu (red.) Agata i Mariusz Chachuła - Rodzina pszczela w ciągu roku (3)

W tej części autorzy omawiają przygotowanie pszczół do zimowli i dokładnie opisują kłąb zimowy (red.) Piotr Szyszko - Zagraniczna prasówka

Autor tej serii artykułów opisuje interesujące doniesienia z całego świata dotyczące pszczół, pszczelarstwa i pszczelnictwa (red.) Inż. Józef Marek Majak - Organizacja pracy w rodzinie pszczelej. Część XII

W tej części autor wypowiada się m.in. na temat zalewania rodni w gnieździe, mechanizmów typowych zależności grup funkcyjnych w systemie organizacji pracy czy wpływu zróżnicowania głębokości spadku czerwienia przy wtórnym jego ograniczeniu (red.) Kazimierz Jan Paczesny, prawnik, Mistrz Pszczelarstwa - Podstawowe przepisy obowiązujące pszczelarzy

(...) żartem historii jest przytaczanie dziś w polskim prawie zwyczajowym przepisu zaborcy (§ 2 ustawy dla Goryncji i Gradyszewa) jak najszerzej kojarzonego z pszczelarstwem, czyli ustalenia w zaborze austriackim minimalnej odległości pni (uli z pszczołami) od granic działki (...)" – fragment artykułu (red.) Marek Pogorzelec - Małe i duże wierzby wokół nas (część 1)

„Rodzaj wierzba obejmuje prawie 500 gatunków, nie wliczając w to naturalnych krzyżówek, ponadto wiele taksonów ma niepewny status. (...) W Polsce rośnie około 30 gatunków wierzb, hodowane są też liczne odmiany i krzyżówki ozdobne oraz użytkowe. (...)" – fragment artykułu (red.) Dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. nadzw. Instytutu Ogrodnictwa - Książka Marka Pogorzelca „Rośliny miododajne"





Mgr Dariusz Karwan - Warto pamiętać

„Marzec jest miesiącem bardzo wytężonej pracy przy ulach, którą pszczelarz musi wykonać, aby mógł spokojnie oczekiwać nadejścia przyszłych zbiorów. Nasze plany bardzo często niweczy aura, Bywa, że po krótkotrwałym ociepleniu, natura serwuje nam chłód i intensywne opady śniegu lub deszczu. Dlatego u progu letniego sezonu mądrość i roztropność pszczelarzy decyduje w dużej mierze o losie rodzin pszczelich. Sztandarowym przykładem jest zbyt wczesne poszerzanie gniazd, które może doprowadzić do (...)" – fragment artykułu (red.)





„Marzec jest miesiącem bardzo wytężonej pracy przy ulach, którą pszczelarz musi wykonać, aby mógł spokojnie oczekiwać nadejścia przyszłych zbiorów. Nasze plany bardzo często niweczy aura, Bywa, że po krótkotrwałym ociepleniu, natura serwuje nam chłód i intensywne opady śniegu lub deszczu. Dlatego u progu letniego sezonu mądrość i roztropność pszczelarzy decyduje w dużej mierze o losie rodzin pszczelich. Sztandarowym przykładem jest zbyt wczesne poszerzanie gniazd, które może doprowadzić do (...)" – fragment artykułu (red.) Jacek Jaroń - Koła pszczelarzy też potrafią

„Utarło się, że tylko 'najwięksi' organizują 'największe' pszczelarskie imprezy. Tymczasem nawet gminne koła nie są gorsze. Na drugie Święto Miodu do Kośmidrów na Śląsku trafiłem zaciekawiony wielowiekową, bo miasto istnieje od XVIII wieku, historią miejscowości.(...)" – fragment artykułu (red.)





„Utarło się, że tylko 'najwięksi' organizują 'największe' pszczelarskie imprezy. Tymczasem nawet gminne koła nie są gorsze. Na drugie Święto Miodu do Kośmidrów na Śląsku trafiłem zaciekawiony wielowiekową, bo miasto istnieje od XVIII wieku, historią miejscowości.(...)" – fragment artykułu (red.) Krystyna Judka - Wierzba – potęga magii ludowej zamkniętej w „bazich kotkach" (1)

„(...) Typowo zielarskimi gatunkami, z których pozyskiwany jest surowiec, są wierzby: biała, purpurowa, krucha, wiciowa, iwa, szara i laurowa. (...) wierzba jest symbolem płodności, dostatku i urodzaju. Za pomocą wierzbowych wici wyganiano czary, złe moce i choroby. Natomiast różdżkarze wyszukiwali podziemne źródła wody. (...)" – fragment artykułu (red.)