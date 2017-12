Marek Pogorzelec Hyzop lekarski (Hyssopus officinalis L.) Hyzop należy do najcenniejszych roślin miododajnych. Pochodzi z obszaru śródziemnomorskiego, jest półkrzewem należącym do rodziny jasnotowatych. Roślina zakwita w pierwszej połowie lipca, kwitnie do końca sierpnia, osiągając wydajność miodową 400 kg/ha. Dodatek wziątku z hyzopu poprawia walory smakowe miodu. Roślina dorasta do wysokości 30-50 cm. Pędy ma dołem silnie rozgałęzione, wzniesione; liście drobne, lancetowate; kwiaty w nibyokółkach na szczytach pędów. Najlepiej rośnie w pełnym słońcu, na glebach suchych, zasobnych w wapń. Ziele hyzopu pachnie intensywnie, działa na pszczoły uspokajająco. Produkty z hyzopu mają zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, do produkcji likierów, ziele ma zastosowanie w lecznictwie i w kuchni. Hyzop łatwo daje się rozmnażać wegetatywnie przez podział, ale efektywniejszą metodą jest wysiew nasion, które łatwo i szybko kiełkują. Nasiona wysiewa się wiosną na rozsadniku lub pod osłonami w multiplantach, a w lipcu lub sierpniu młode rośliny sadzi się w miejscu docelowym. Na wiosnę, gdy na pędach zaczynają pojawiać się zielone listki, można hyzop przyciąć na wysokość 10 cm, co poprawia kondycję roślin. Typową barwą kwiatów hyzopu jest kolor niebieski, choć w szkółkach roślin ozdobnych można kupić rośliny kwitnące na różowo lub biało. Rodzaj hyzop obejmuje 7 gatunków pochodzących z Euroazji, ale pozostałe gatunki nie są praktycznie znane w Polsce. Udało mi się zdobyć nasiona Hyssopus seravschanicus (Dubj.) Pazij, jednak roślina okazała się znacznie trudniejsza w uprawie i mniej atrakcyjna dla pszczół od hyzopu lekarskiego. Pewną ciekawostkę stanowi natomiast takson pozyskany z natury jako Hyssopus angustifolius M. Bieb. Nazwa ta jest uważana za synonim dobrze nam znanego hyzopu lekarskiego, jednak rośliny uzyskane z zakupionych nasion różnią się nieco, mają węższe liście, kwitną mniej obficie, w mniejszym stopniu uwidaczniają cechy półkrzewu. Hyzop lekarski

Hyzop lekarski biały

Hyzop lekarski różowy

Hyzop z zachodniej Azji

