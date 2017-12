W styczniowym numerze PSZCZELARSTWA: Marek Pogorzelec - Hyzop lekarski (Hyssopus officinalis L.)





Barwa oznakowania matek pszczelich w 2018 roku





Lek. wet. Andrzej Bober, dr n. wet. Anna Gajda - Szerszeń azjatycki rozprzestrzenia się w Europie

Szerszeń azjatycki (żółtonogi) – Vespa velutina jest osą społeczną, która w warunkach naturalnych żyje na tropikalnych i subtropikalnych obszarach południowo-wschodniej Azji. Jednak na skutek niezamierzonych działań (brak nadzoru nad transportowanymi materiałami przemysłowymi, został zawleczony do Korei Południowej, Japonii oraz do Europy (do Francji). Szkodnik ten jeszcze nie pojawił się w Polsce, ale ze względu na zawrotne tempo rozprzestrzeniania, istnieje realne zagrożenie dla naszych pasiek. (...) – fragment artykułu (red.)





Agata i Mariusz Chachuła - Rodzina pszczela w ciągu roku (1)

(...) Jeśli nasze przyzwyczajenia: „robię tak, ponieważ robił to tak mój ojciec i dziadek", „wy młodzi to nie macie pojęcia o pszczołach", „robię tak, bo tak", nie podlegają korekcie czy po prostu dostosowaniu do zmieniających się pór roku, typów uli i materiałów, z których są wykonane, sposobu prowadzenia gospodarki pasiecznej, ras pszczół, to szkodzą one pszczołom, zamiast pomagać. Największym grzechem pszczelarstwa jest brak respektowania naturalnego zachowania i potrzeb bytowych pszczół. (...) – fragment artykułu (red.)





W tej części jest o rojach późnych, rojach „głodniakach", powodach ograniczenia czerwienia i prawie zachowania gatunku (red.)





Co roku mam „bliskie spotkania" z osami i szerszeniami. Nieraz likwiduję u ludzi gniazda tych groźnych owadów, ale w celu zachowania równowagi w przyrodzie, hoduję je, bo po prostu szkoda mi uśmiercać dorodne matki, które po przebytej hibernacji zaczynają zakładać swoje gniazda. (...) – fragment artykułu (red.)





Ziemię Kłodzka przez wieki zamieszkiwali ludzie o wybitnych zdolnościach, uparci w dążeniu do zamierzonego celu. Taka była niewątpliwie pszczelarka Weronika Kumko, która do 1990 roku mieszkała w domku na osiedlu Wojciecha w Kłodzku. Jej bogatym życiorysem i drogą, którą szła przez życie, można obdzielić niejedno ludzkie życie – fragment artykułu (red.)





W 110 rocznicę urodzin Weroniki Kumko Zrzeszenie Pszczelarzy Ziemi Kłodzkiej przyjęło Jej imię. (...) – fragment artykułu (red.)





Rozpoczynamy cykl artykułów „podpowiadających" czy raczej „przypominających" o najistotniejszych zagadnieniach w pasiece w ciągu całego roku kalendarzowego. Jednak nie chciałbym ograniczyć się tylko do stricte „pszczelarskich przepisów", a rozszerzyć nieco ten cykl o dodatkowe wiadomości z zakresu immunobiologii, układu pożytków pszczelich czy wreszcie podpowiedzieć braci pszczelarskiej, z jakich książek warto skorzystać i na co w czasie czytania zwrócić uwagę. (...) – fragment artykułu (red.)





Kolejny sezon pszczelarski rozpoczyna się w momencie przygotowania rodzin do zimowli, a nie z chwilą nadejścia wiosny. Skąd to przekonanie? Trudno zaprzeczyć, że o wiosennym rozwoju rodzin pszczelich w dużej mierze decyduje kondycja rodziny po zimie. (...) Prawidłowe zazimowanie gwarantuje w zasadzie połowę sukcesu, reszta zależy od innych czynników – jakości i ilości czerwiu, ilości zapasów pyłku i miodu, zasobów mleczka pszczelego, odpowiedniej ilości i jakości plastrów oraz warunków pogodowych. (...) - fragment artykułu (red.)





Autor przekazuje w skrócie wiadomości dotyczące ula wielkopolskiego, Ostrowskiej, typu Apipol i innych konstrukcji (red.)





Autor artykułu odpowiada na pytania pszczelarzy dotyczące m.in. osypu pszczół, zabudowy ula czy poszerzania gniazda po zimowli (red.)





Rozpoczynając moją przygodę z pszczołami, chciałem szybko powiększyć pasiekę. Konstruowałem ule, ale brakowało mi ramek z woszczyną. Dlatego ramki z węzą umieszczałem w rodni i w miodni, aby jak najszybciej wypełnić ule. Jeżeli w ulach umieściłem zbyt wiele ramek z węzą, a na dodatek był słaby pożytek, mało pokarmu w ulu i deszczowa pogoda, to pszczoły (...) – fragment niszczyły węzę (red.)





Autor opisuje kilka sytuacji, które mogą dotyczyć również i nas (red.)





W rozdziale czasopisma „Z myślą o sobie" autorka omawia lepiężnik, m.in. jego właściwości i działanie oraz zwraca uwagę na konieczność konsultowania się z lekarzem, jeśli zamierzamy korzystać z preparatów z tej rośliny (red.)