Lek. wet. ARTUR ARSZUŁOWICZ Słodkiego Roku Nastał kolejny grudzień, który muszą przeżyć nasze pszczoły i nie jest on ani lepszy, ani gorszy. Pszczoły już od przeszło 5 milionów lat wchodzą cyklicznie w zimowlę. W ciągu tych lat dostosowywały się do różnych warunków klimatycznych i do dzisiaj trwają, w niezłej kondycji przy obecnych destrukcyjnych czynnikach zewnętrznych. Pszczoły potrafią doskonale zimować, tylko czasami my – pszczelarze nie potrafimy zaufać naturze, wprowadzając do praktyki zbyt dużą opiekuńczość. Mam nieodparte wrażenie, że pszczoły były od zawsze i będą cały czas, niezależnie od klimatu i czynników niszczących. Na pewno tak będzie. W grudniu powinniśmy być pewni, że wszystko, co ma wpływ na przezimowanie rodzin i zależało od nas, zostało po ostatnim miodobraniu wykonane. W czasie zimowli możemy jedynie skontrolować pasieczysko, ale tak, aby nie niepokoić pszczół. Warto podczas takiej kontroli zwrócić uwagę, czy wiatr w pasiece nie zrzucił daszków z uli, czy któryś z uli się nie przechylił i czy zwierzęta i ptactwo nie dokucza naszym podopiecznym. Należy również sprawdzić, czy zasuwki zwężające wylotki przed gryzoniami są na swoim miejscu. W zależności od pogody pszczoły w grudniu znajdują się już w ukształtowanym kłębie. W pobliżu mają spory zapas pokarmu. Gdy pokarm się kończy, pszczoły znajdujące się na zewnątrz kłębu, zaczynają odsklepiać komórki z pokarmem, a następnie kropelka po kropelce podają miód pszczołom znajdującym się wewnątrz kłębu. Kłąb w grudniu nieustannie się porusza, przesuwając się ku górze. W tym czasie możemy usłyszeć ciche pobrzękiwanie, świadczące o tym, że pszczoły w kłębie radzą sobie doskonale w walce z głodem i nie wymagają pomocy. Drodzy Czytelnicy, Dyskutanci, Przyjaciele i Adwersarze, dziękuję za listy, które otrzymywałem. Na pytania będę odpowiadał sukcesywnie na łamach „Pszczelarstwa". W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku składam Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia. Smakowanie miodu jest z pewnością jedną z bardziej przyjemnych chwil w codziennym zabieganiu. Niech symbolika słodyczy miodu będzie zwiastunem rozkoszy podczas Świąt i w Nowym Roku. Życzę wszystkim dobrego i słodkiego Roku 2018. e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.