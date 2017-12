W grudniowym numerze PSZCZELARSTWA: Profesor dr hab. Zofia Warakomska (1924-2017) – wspomnienie





Lek. wet. Artur Arszułowicz - Słodkiego Roku





Marek Pogorzelec - Pożytki pełni lata – część 5





Sprostowanie





Mgr inż. Adriana Mirecka-Chronowska - Morfologia skrzydeł dla dociekliwych

(...) Do najważniejszych cech morfologicznych odzwierciedlających wiarygodne cechy rasowe zalicza się: długość języczka, szerokość IV tergitu oraz parametry, które znajdziemy na ... skrzydłach pszczół robotnic, dostarczających hodowcom wielu cennych informacji. (...) – fragment artykułu (red.)





(...) W październiku 2017 roku minęła kolejna rocznica śmierci jednego z najwybitniejszych pszczelarzy, zwanego „ojcem amerykańskiego pszczelarstwa – Lorenzo Langstrotha. (...) W 1851 roku skonstruował, a rok później opatentował ul korpusowy zwany ulem Langstrotha. Ul ten używany jest do obecnych czasów. Na nim wzorowane są inne typy uli. (...) – fregment artykułu (red.)





(...) Niegdyś stosowane w czasie nastroju rojowego zabiegi znane z literatury (likwidacja mateczników, dodawanie węzy, dodawanie suszu lub całych korpusów z ramkami) miały na celu zablokowanie wyjścia roju. Nie przynosiły jednak oczekiwanego efektu. W moim przypadku jest to już odległa historia sprzed wielu, wielu lat, ale z jednym jednak wyjątkiem. (...) – fragment artykułu (red.)





(...) Rodzaj szanta (Marrubium) należący do rodziny jasnowatych (Lamiaceae) obejmuje 47 gatunków bylin, z których większość pochodzi z basenu Morza Śródziemnego. Nazwa łacińska wynika z gorzkiego smaku ziela. (...) – fragment artykułu (red.)





Wielu, zwłaszcza początkujących pszczelarzy eksperymentuje w pasiece z kilkoma typami uli, aby wybrać najlepszą konstrukcję do swojej pasieki. Metoda ta jest bardzo dobra, jednak nie bez wad. Najgorszym rozwiązaniem jest bowiem prowadzenie gospodarki pasiecznej w kilku, różnych typach uli. Ul jest naszym warsztatem pracy i od jego właściwości będzie zależało, czy osiągniemy sukces. Wybór ula powinien być podyktowany zasobnością bazy pozytkowej, zwłaszcza w pasiekach stacjonarnych. Przyjmuje się, że w naszych warunkach klimatycznych opłacalny lot pszczół po wziątek wynosi około (...) – fragment artykułu (red.)





(...) Zarówno w pasiekach towarowych w Polsce, kanadzie czy USA, jak i w mniejszych, hobbystycznych lub nawet „miastowych" doskonale sprawdzi się ul Langstrotha, do którego poznania chciałbym Państwa zachęcić. (...) – fragment artykułu (red.)





(...) W grudniu bez ważnego powodu nie przebywam na pasieczyskach, jedynie po większej wichurze kontroluję stan uli i ewentualnie poprawiam ich stabilność. Dokarmiam ptaki w karmnikach usytuowanych w pewnej odległości od pasieki, aby odciągnąć intruzów od uli. Pod koniec grudnia lub na początku stycznia (w zależności od aury) we wszystkich rodzinach zbieram osyp z dennic. (...) – fragment artykułu (red.)





Autor przeprowadza analizę pszczelarskiego rynku z potrzebnymi w pasiekach artykułami (red.)





Artykuł jest relacją z dorocznego święta pszczelarzy (red.)





W drugiej części artykułu zawarte są informacje na temat probiotyków, GMO, pszczelarstwa w Bułgarii, leków do zwalczania warrozy, korzystania w celach zdrowotnych z powietrza ula czy leczenia depresji i autyzmu przy stosowaniu apiterapii (red. )





(...) W wierzeniach ludowych uważano, że jemioła miała magiczną moc, szczególnie w noc wigilijną. Krowę, która sprawiała problemy, należało uderzyć trzy razy rózgą z jemioły. Podobnie było z pszczołami, które należało obuchem „worońca" (jemioły) uderzać po ulach, aby były posłuszne i dużo miodu przynosiły – fragment artykułu (red.)





