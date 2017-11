W listopadowym numerze PSZCZELARSTWA: Marek Pogorzelec - Pożytki pełni lata – część 4





Mgr inż. Agata Jojczyk, dr inż. Barbara Zajdel - Makatka zbójnica (Anthidium manicatum)

„Na całym świecie od wielu lat obserwuje się spadek liczebności owadów zapylających. Do tej sytuacji przyczyniły się m.in. chemizacja rolnictwa oraz procesy urbanizacji (...). Powstawać więc zaczęły programy odbudowy populacji dzikich zapylaczy.. (...) Jednym z interesujących gatunków dzikich zapylaczy, z którymi możemy się zetknąć na co dzień, jest makatka zbójnica (...)" – fragment artykułu (red.)





Kontynuacja sprawozdania z tegorocznej Naukowej Konferencji Pszczelarskiej w Puławach (red.)





Przedostatnia część serii artykułów pod wspólnym tytułem „Weterynaryjne A, B, C..."





„Mimo wielu obowiązujących przepisów oraz niezliczonych instrukcji stosowania środków ochrony roślin, wielu szkoleń rokrocznie słyszy się o wytruciach pszczół. W tym roku „plaga" ta dotknęła również gminę, w której mieszkam, a straty oszacowano na około 120 000 zł." – fragment artykułu (red.)





„(...) Nabycie umiejętności wymiany matki w dużych rodzinach, stanowi dla wielu pszczelarzy nie lada problem. Zakończenie operacji sukcesem i stosowanie tych samych metod w każdym roku, nie gwarantuje sukcesu, bo nie są one powtarzalne. (...)" – fragment artykułu (red.)





„(...) Powstaje pytanie, czy rzeczywiście w trakcie maksimum aktywności Słońca pojawia się obfity pożytek nektarowy, który zapewnia wysoką wydajność miodową rodzin pszczelich. W celu sprawdzenia takiej zależności, wytypowaliśmy najlepsze i najgorsze sezony pszczelarskie pod tym względem i porównaliśmy je z poziomem aktywności Słońca (liczbą Wolfa). (...) – fragment artykułu (red.)





„Czytając artykuł Pana Józefa Majaka pt. -Transportówka z filtrem światła dla pakietów i odkładów pszczół – („Pszczelarstwo" 12/2012), postanowiłem podzielić się z koleżankami i kolegami doświadczeniem związanym z moją prostą i praktyczną konstrukcją transportówki do odkładów. Jak mi się wydaje, jest ona o wiele mniej skomplikowana i łatwa w wykonaniu nawet przez osobę bez wiedzy stolarskiej. (...)" – fragment artykułu (red.)





„Jak wiemy, trojeść amerykańska (...) została zaliczona do roślin zagrażających bioróżnorodności i zgodnie z prawem od 2011 roku nie możemy nią handlować ani sadzić jej w nowych miejscach. Potrzebna jest na to zgoda Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W naszych ogrodach rosną jednak trojeści, które nie wykazują cech inwazyjności, a niemal są tak samo miododajne. (...)" – fragment artykułu (red.)





Artykuł jest sprawozdaniem ze spotkania pszczelarzy z naukowcami w ramach konferencji corocznej Biesiady w Stróżach (red.)





„(...) Uśpiona pasieka oczekuje odległej wiosny. W żadnej rodzinie nie powinno być już czerwiu. Pszczoły z wrześniowego czerwienia wygryzły się w październiku i w okresach ocieplenia zdążyły się jeszcze oblecieć. W gnieździe rodzin jest odpowiednia ilość, jakość i układ pokarmu. Pszczoły zawiązują kłąb zimowy, z początku luźny, a w miarę obniżania się temperatury coraz bardziej zwarty. Dla rodzin pszczelich najważniejszy jest teraz spokój. (...)" – fragment artykułu (red.)





„Kończący się sezon, zwiększył liczbę zapytań od pszczelarzy. Pytania zwykle dotyczą poddania matek pszczelich do silnej, lecz bezmatecznej rodziny z uporem odrzucającej matki poddawane przez pszczelarza. W swojej pasiece nie usiłuję takiej opornej rodziny, uszczęśliwiać kolejną matką. W takiej sytuacji (...)" – fragment artykułu (red.)





Wiktoria Tokarska - „Ostatni bartnicy Europy, których spotkałem"

„Książka 'Ostatni bartnicy Europy, których spotkałem' jest autorskim zapisem podróży znanego fotografa, profesora łódzkiej 'Filmówki', Krzysztofa Hejkego, podróży, która trwa... Jest opowieścią o bartnikach, a zarazem hołdem złożonym przez autora – jak sam mówi – odwiecznym tłumaczom życia pszczół. (...)" – fragment artykułu (red.)