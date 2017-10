W październikowym numerze PSZCZELARSTWA: Marek Pogorzelec -Pożytki pełni lata – część 3





Wanda Różycka - 54. Naukowa Konferencja Pszczelarska (1)

(...) W czasie kilku sesji plenarnych poświęconych biologii; chorobom, szkodnikom i zatruciom pszczół; hodowli i genetyce; pożytkom i zapylaniu; produktom pszczelim; innym owadom zapylającym naukowcy prezentują krótkie doniesienia naukowe z zakończonych lub kontynuowanych badań. Przedstawiam Czytelnikom streszczenia niektórych prac – fragment artykułu (red.)





(...) Na wstępie ostatnie części cyklu artykułów mojego autorstwa zwrócę uwagę na fakt, że nowy sezon pszczelarski nie zaczyna się z nastaniem nowego roku, a w momencie wymiany starych matek pszczelich na nowe. Mając w pamięci wiadomości na temat matki pszczelej, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby poddawane do rodzin pszczelich matki były w dobrej kondycji – o dużym (...) – fragment artykułu (red.)





(...) Jeżeli skuteczność głównego zabiegu leczenia warrozy okaże się niezadawalająca, możemy wykonać tak zwane zabiegi doczyszczające Apiwarolem lub kwasem szczawiowym. Nakrapianie pszczół (...) – fragment artykułu (red.)





Korzystając z obecności pani dr Krystyny Pohoreckiej na XXVI Biesiadzie u Bartnika w Stróżach (2 lipca 2017 r.) poprosiłem o wywiad. (...) Czy można Panią prosić o wskazanie przyczyny zwiększonych spadków rodzin pszczelich w ubiegłym sezonie? (...) fragment artykułu (red.)





Łukasz Tecław, prawnik - „Linia obrony" prowadzącego pasiekę w postępowaniu cywilnym o jej usunięcie

(...) Pomimo ciągle pogłębiającej się świadomości części społeczeństwa o istotnej roli pszczół w przyrodzie, należy wziąć również pod uwagę fakt, że nie daje to uprawnienia do utrzymywania pasieki bez jakiegokolwiek uwzględnienia interesów innych osób, Zagadnienie to kryje wiele prawnych aspektów, jednak w artykule skupię się na tzw. Immisji na okoliczne pasieki. (...) – fragment artykułu (red.)





(...) Pozytywną cechą u wszystkich znanych mi kłosowców jest to, że zakwitają już w pierwszym roku uprawy, dotyczy to również kłosowca olbrzymiego, choć rosliny uzyskują nie tak duże rozmiary jak w drugim roku uprawy. (...) – fragment artykułu (red.)





W artykule znajdują się wiadomości na temat m.in. rójki naturalnej, plastyczności działania pszczół, mechanizmu nastroju rojowego i rójki naturalnej, a także efektów czerwienia trutowego czy biologicznie najlepszych matek (red.)





Minęło dwadzieścia dziewięc lat od czasu odejścia do Pana księdza pszczelarza Stanisława Mazaka, z którym związana jest historia mojej pasji życia – „Aby przeżyć życie najpiękniej, można tylko z pszczołami". (...) – fragment artykułu (red.)





(...) W ciepłe, pogodne dni pszczoły przynoszą do uli pyłek. Z jednej strony jest to pozytywne działanie, gdyż powiększ zapas jakże cennej na przedwiośniu pierzgi i świadczy o obecności plennej matki w rodzinie. Z drugiej strony (...) – fragment artykułu (red.)





(...) Najczęstszym błędem jest poddawanie matek do odkładu ze starymi pszczołami, które choć matkę przyjmą, to jednak nie są skore do jej karmienia. Ogromnym błędem pszczelarza jest wykonanie odkładu, który z powodu braku pszczół cierpi pragnienie, a wiadome jest, że niedostatek wody ujemnie wpływa na poddaną matkę. (...) – fragment artykułu (red.)





Autorka opisuje interesującą roślinę – cenną dla pszczół i ludzi (red.)