We wrześnowym numerze PSZCZELARSTWA: Marek Pogorzelec -Pożytki pełni lata – część 2

Lek. wet., mgr inż. zoot., mgr biol. Adam Mirowski, lek. wet. Anna Didkowska, mgr dietetyki Aneta Jachnis - Mad honey – toksyczny miód

(...) Zwiedzając różne państwa (...) próbujemy lokalnych miodów. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę, że niektóre miody w egzotycznych krajach mogą okazać się szkodliwe. Najlepszym przykładem jest miód „mad honey" (...) – fragment artykułu (red.)

Inż. Józef Marek Majak - Organizacja pracy w rodzinie pszczelej. Część VI

Cykliczność rozwoju (luty-kwiecień) powoduje, moim zdaniem, okresowe tworzenie się grup zadaniowych o charakterze zanikającym w krótkim czasie. Kiedy na krótki okres pojawiają się optymalne warunki zewnętrzne, pszczoły działają na rzecz rodziny ze zwiększoną, bo niewykorzystaną jeszcze, energią zgromadzoną w ciele tłuszczowym. (...) – fragment artykułu (red.)

Mgr inż. Zbigniew Lubiński - Wrzesień – jeszcze lato, a już jesień

Wrzesień – ostatni miesiąc lata, kalendarzowa jesień za kilkanaście dni. Pszczoły już od kilku tygodni nie bacząc na działania pszczelarza, przygotowują się do zimowli. Przede wszystkim młode pokolenie troszczy się o własną „tężyznę fizyczną". (...) – fragment artykułu (red.)

Dariusz Karwan - Jak karmić pszczoły?

(...) Człowiek rokrocznie „okrada" rodziny pszczele z ich zapasów miodu i pyłku, a w zamian dokarmia je syropami. Ostatnio na rynku światowym oraz naszym, rodzimym pojawiło się wiele różnych gotowych pokarmów dla pszczół. Według ich producentów są to najlepsze specyfiki, które nigdy nie krystalizują w plastrach, a pszczoły wiosną są bardzo aktywne i zdrowe. Jeśli zatem jest tak dobrze, to dlaczego słyszymy o upadkach całych dużych pasiek liczących nawet po kilkaset uli przy plastrach pełnych pokarmu, którego pszczoły nie zdołały pobrać? (...) – fragment artykułu (red.)

Jacek Jaroń - Pszczelarskie przedszkole (32). Radzimy sobie sami

Miałem obawy spowodowane opiniami pszczelarzy, że bezpośrednie przejście na komórkę 4,9 mmm jest trudne i okupione źle odbudowanymi plastrami. Udałem się do Ericha Gaida, aby naocznie sprawdzić, jak dał sobie radę z przejściem na małą komórkę. Pszczelarz wiele ryzykował, przestawiając (mimo ostrzeżeń) całą pasiekę na małą komórkę. (...) – fragment artykułu (red.)

Igor Pawłyk - Selekcja poprzez dobór naturalny

Artykuł jest tłumaczeniem tekstu autorstwa Wołodymra Małychina zamieszczonego w czasopiśmie „Ukrainśkyj Pasicznyk" 2017/6 - (red.)

Marek Pogorzelec - Czy kłosowce są dobrym pożytkiem dla naszych pszczół? Część 1

Należący do rodziny jasnowatych rodzaj kłosowiec (Agastache) obejmuje 22 gatunki niezbyt trwałych bylin o kwiatach rurkowatych, dwuwargowych zebranych w kłosy na szczytach pędów. Wszystkie, poza jednym, gatunki kłosowców pochodzą z Ameryki Północnej. Kwiatostany kłosowca przypominały znany europejskim osadnikom hyzop, stąd angielska zwyczajowa nazwa tej rośliny.(...) – fragment artykułu (red.)

Wanda Różycka - III Mazowiecka Konferencja Pszczelarska w Mińsku Mazowieckim

Artykuł jest relacją z trzeciej już konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Mińskiej – red.

Antoni Pietraszko - Zaopatrywanie pszczół w wodę

Autor artykułu opisuje przydatne w pasiece poidło własnej konstrukcji – red.

Przemysław Szeliga, Monika Leleń - Pasieczny minimalizm. Czy to jest możliwe?

(...) Pszczelarskie porządki zacznijmy od próby zastanowienia się, czy praca w pasiece daje nam to, czego oczekujemy. Potrzeby każdego pszczelarza są inne. Jedni chcą obcować z przyrodą, a pszczelarstwo to wyłącznie ich hobby, inni mają podejście biznesowe i oczekują konkretnego efektu finansowego, a jeszcze inni są ideowcami, których celem jest ratowanie populacji owadów zapylających. Każdy z nas oczekuje czegoś innego. (...) Pierwszym krokiem w dążeniu do osiągnięcia równowagi i satysfakcji w pasiece jest krytyczna ocena obecnej sytuacji. (...) – fragment artykułu (red.)

Bogumiła Olech - Samodzielne pszczoły

(...) po ostrożnym oderwaniu papy i dykty, zaroiło się od pszczół i oczom naszym ukazał się swego rodzaju naturalny „ul" zajmujący prawie całą wnękę między framugami drzwi. (...) – fragment artykułu (red.)

Marek Lasocki, politolog, prawnik - Pszczoły a prawo (ciąg dalszy)

(...) Za wydarcie pszczół, zniszczenie barci lub drzewa bartnego groziła kara od 3 do 10 grzywien, zaś w przypadku recydywy: „ma bydź z puszczy wygnan, i wywołan pod straceniem gardła, a bór iego złączywszy, inszemu Bartnikowi dać (...) – fragment artykułu (red.)

Krystyna Judka - Trędownik

(...) W polskim ziołolecznictwie wszystkie wymienione gatunki trędownika mają właściwości lecznicze. Niektóre uprawiane są jako rośliny ozdobne, a inne jako pożytki pszczele, np. trędownik skrzydlaty czy trędownik bulwiasty, który uważany jest za jedną z najbardziej wydajnych krajowych bylin miododajnych, Jego wydajność miodowa zwykle przekracza (...) – fragment artykułu (red.)