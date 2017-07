W lipcowym numerze PSZCZELARSTWA: Marek Pogorzelec - Lipa – królowa pełni pszczelarskiego lata





Prof. dr hab. Maciej Pawlikowski, mgr Hubert Przybyszewski, mgr inż. Leszek Stępień - Metody inżynierii mineralnej w walce z warrozą (3)

„Poprzednie badania, polegające na wprowadzaniu minerałów do rodzin pszczelich, miały na celu obserwację ich działania repelencyjnego na roztocza Varroa destructor („Pszczelarstwo" 6/2016). Wyniki dotychczas opublikowanych badań potwierdziły celowość stosowania minerałów do walki z warrozą. Niniejsza publikacja prezentuje częściowe wyniki następnego etapu badań. (...)" – fragment artykułu (red.)





„ (...) Wszelkie prace niezbędne do utrzymania rodziny pszczelej przy życiu, wykonują robotnice. Młoda robotnica po wygryzieniu się, nie zostaje od razu zbieraczką, ale pracuje wewnątrz ula. Życie robotnic można (...) – fragment artykułu (red.)





„ Dla pszczół karmicielek widoczne są jedynie zapasy świeżo przyniesione lub odsklepione. Zapasy takie są bowiem łatwo dostępne do spożycia, bez względu na pogodę tworzą zaplecze pokarmowe na bieżące potrzeby. (...)" – fragment artykułu (red.)





„(...) Rodziny powoli zaczynają przygotowywać się do zimowli, a pszczelarz powoli powinien stwarzać im odpowiednie do tego warunki. Tam, gdzie zakończyły się już zbiory miodu, należy dokonać ułożenia gniazda, (...)" – fragment artykułu (red.)





„Weterynaryjne aspekty odpowiedzialnego pszczelarstwa były tematem Ogólnopolskiej Konferencji Weterynaryjnej, która zgromadziła lekarzy weterynarii, przedstawicieli form zaopatrujących pszczelarzy w leki, przedstawicieli naukowców oraz oczywiście pszczelarzy" – fragment artykułu (red.)





„(...) Obrona i zatwierdzenie przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną pierwszej pracy habilitacyjnej z zakresu apiterapii odbyła się w 1980 roku. (...) Obrona pracy była jednym z czynników decydujących o powstaniu Fundacji (...)" – fragment artykułu (red.)





„(...) Kwiaty wszystkich gatunków były chętnie odwiedzane przez owady zapylające, a głównie przez pszczołę miodną (Apis mellifara). Trzmiele pojawiały się przeważnie na kwiatach piwonii odmiennej oraz delikatnej. (...)" – fragment artykułu (red.)





„ Lipiec to dopiero początek lata, a dla pszczół i pszczelarzy – koniec roku pszczelarskiego. Zaczynamy już pomału myśleć o nowym sezonie pszczelarskim. (...)" – fragment artykułu (red.)





„W napływających listach od Czytelników zawarte są prośby o poruszenie pewnych zagadnień na łamach czasopisma, co będę się starał czynić. (...)" – fragment artykułu (red.)





„(...) Uważam (jak chyba wszyscy pszczelarze), że przykład zdarzenia we wsi Stary Waliszów jest dowodem na przerażające zwyrodnienie obyczajów w naszym pszczelarskim kręgu. Dotyczy to tamtego konfliktu i rzeczywiście coś należy z tym zrobić. Natomiast moje wątpliwości budą zalecenia, które miałyby poprawić istniejący stan.(...)" – fragment artykułu (red.)





„(...) Oczywiście wymagajmy od pszczelarzy tego, czym cechowali się przez setki, a może i tysiące lat. Wymagajmy zwartości środowiska, dobrej woli we wzajemnym prowadzeniu pasiek. Ale najpierw wymagajmy od siebie". – fragment artykułu (red.)





„(...) Preparaty z piwonii są stosowane jako środki lecznicze od bardzo dawna. Jednak zanim sięgniemy po jej wyciągi, musimy wiedzieć, że stosowanie jej na własną rękę, może nam przysporzyć kłopotów. Piwonia jest silnie działającą rosliną, zawiera również związki toksyczne i przedawkowanie może doprowadzić do poważnego zatrucia. (...)" – fragment artykułu (red.)