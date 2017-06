W czerwcowym numerze PSZCZELARSTWA: Marek Pogorzelec - Rośliny pastewne pożytkiem dla pszczół





Dr hab. Inż. Monika Fliszkiewicz - Wspomnienie





Koło Pszczelarzy w Niepołomicach, prezes – Zbigniew Lubiński - Pożegnanie Kolegi





Marek Lasocki, politolog, prawnik - Rolnicza sprzedaż detaliczna

„Przedstawiam w artykule najbardziej istotne dla pszczelarzy informacje dotyczące tego, jak w zgodzie z obowiązującym prawem prowadzić rolniczą sprzedaż detaliczną, mając pełną świadomość, jak wiele będzie zależało od praktyki i dobrej woli organów stosujących prawo" - fragment artykułu (red.)





„ (...) W ostatnim artykule zachęcałem szanownych Kolegów do konsolidacji naszego środowiska i zabrania głosu w sprawie uwzględnienia pszczół podczas prac nad nowym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika, które nie podlegają egzekucji. (...) Jak się okazało, odzew zdecydowanie przekroczył oczekiwanie i Koledzy, którzy przesłali swoje uwagi do Ministerstwa, powinni już otrzymać odpowiedź. (...)" – fragment artykułu (red.)





„Wymieniać matki, czy nie wymieniać? Oczywiście, wymieniać i to jak najwięcej i jak najczęściej. Zdrowa, młoda matka zapewnia dobry materiał genetyczny przyszłych pokoleń pszczół. (...)" – fragment artykułu (red.)





„Powoli wkraczamy w okres, w którym możemy zacząć gromadzić pierzgę. W okresie przygotowania rodzin do zimowli, nagromadzona pierzga może okazać się zbawienna. Już nie raz upał pod koniec lata był przyczyną braku pyłku w przyrodzie, co nie wpływa dobrze na zimujące pszczoły. (...)" – fragment artykułu (red.)





„(...) Każda pszczoła żyje w dwóch „światach". Pierwszym jest świat wewnętrzny rodziny (...)Drugim obszarem działania każdej pszczoły jest świat zewnętrzny gniazda pszczelego, w którym tylko starsze pszczoły pracują poza ulem w środowisku zewnętrznym, a są nimi głównie zbieraczki, które z racji wieku miały już inny rodzaj wrażliwości na sygnały środowiskowe. (...)" – fragment artykułu (red.)





„Po ostatnim miodobraniu, ze słonecznika, rodziny przygotowywane są do zimowli. Nie jst to zbyt skomplikowane, gdyż zgromadzony w gnieździe miód nie jest pszczołom odbierany, lecz pozostaje na okres zimowli. (...) – fragment artykułu (red.)





„Pan Stanisław Migocki jest pszczelarzem z Oławy, który jako jeden z trzech pszczelarzy w Polsce zdobył w sezonie 2016/2017 europejski certyfikat „Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich". (...) – fragment artykułu (red.)





„Czerwiec to miesiąc pszczeli, gdyż wtedy jest najwięcej czerwiu w rodzinach pszczelich w porównaniu z pozostałymi miesiącami. W dalszym ciągu przybywa regularnie w ulach pszczół lotnych gotowych polecieć w pole po nektar, pyłek, wodę. (...) – fragment artykułu (red.)





Autor porusza zagadnienia, o które proszą w swoich listach Czytelnicy (red.)