Zygmunt JASIŃSKI urodził się 27 marca 1939 r. w Augustowie. Studiował na Wydziale Zootechnicznym SGGW w latach 1957–1962. Od 1962 r. do 1964 r. pracował w Zakładzie Pszczelnictwa na Wydziale Ogrodniczym SGGW jako pracownik naukowo-techniczny; od 1964 r. do 1965 r. na stanowisku asystenta, a od 1966 r. jako starszy asystent. W 1970 r. został przeniesiony wraz z Zakładem Pszczelnictwa na Wydział Zootechniczny SGGW do Zakładu Hodowli Owadów Użytkowych Instytutu Biologicznych Podstaw Hodowli Zwierząt. W 1972 r. uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych i objął stanowisko adiunkta. W 1995 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a w 2002 r. tytuł profesora. W latach 1996–2009 był kierownikiem Pracowni Hodowli Owadów Użytkowych SGGW. Profesor Zygmunt Jasiński był autorem 104 publikacji, współautorem 2 podręczników, promotorem 9 prac doktorskich i 116 prac magisterskich. Specjalizował się w dziedzinie biologii rozrodu pszczół. Był jednym z pierwszych w Polsce specjalistów w dziedzinie sztucznego unasieniania matek pszczelich. Na początku lat 60-tych XX wieku opanował technikę sztucznego unasieniania i uczestniczył w szeregu badań nad jej doskonaleniem. Profesor Jasiński badał również zjawisko uszkadzania matek pszczelich. Badania miały pionierski charakter a zjawisko uszkadzania stanowiło tematykę kilkunastoletnich badań. Odkrył i opisał 26 rodzajów uszkodzeń ciała matek. Opracował metody przechowywania matek zapobiegające uszkadzaniu ich przez pszczoły. Otrzymał liczne nagrody, m.in.: PAN w 1979 r., Ministra Rolnictwa w 1976 r. i 1984 r., Nagroda Norweskiego Związku Pszczelarzy w 1977 r. Prowadził szkolenia i kursy inseminacji w NRD, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Pan Profesor Zygmunt Jasiński był mocno zaangażowany w działalność społeczną. Pełnił szereg ważnych funkcji w wielu organizacjach państwowych np. był przewodniczącym Komisji Hodowlanej w Polskim Związku Pszczelarskim, wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Profesor Jasiński był życzliwym człowiekiem, serdecznym dla współpracowników i studentów, wszyscy mogli liczyć na Jego wsparcie zarówno w sprawach zawodowych jak i osobistych. Był bardzo lubiany, był osobą towarzyską, uzdolnionym gawędziarzem. Kochał przyrodę, kochał ludzi, kochał życie. Będzie nam Go bardzo brakowało. Profesor Zygmunt Jasiński zmarł 15 kwietnia 2017 r. w Warszawie. Nabożeństwo żałobne odbędzie się 22 kwietnia 2017r. (sobota) o godz. 14,00 w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła przy ul. Senatorskiej 16, w Skierniewicach.