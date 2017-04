Przemysław Gierchatowski Cenne inicjatywy i spotkania Każdego roku brać pszczelarska podejmuje wiele działań, których celem jest popularyzowanie wiedzy o pszczołach i wytwarzanych przez nie produktach, ale nie tylko. O inicjatywie znanej jako Pasieka Edukacyjna już pisałem („Pszczelarstwo" 5/2016). Zespół zapaleńców tej wspólnoty ze Stowarzyszeniem Pszczelarzy Polskich „Polanka" i pod patronatem miesięcznika „Pszczelarstwo" podejmuje trud niesienia kaganka oświaty pszczelarskiej na różnych „frontach". W chronologicznej kolejności podaję zainteresowanym osobom planowane na 2017 rok spotkania. Chętnych do wzięcia w nich udziału zapraszam. Mimo że Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej w Hali Expo w Warszawie w tym roku już się odbyły (1-2 II), jednak ze względu na ich cykliczny charakter warto podać kilka informacji. Wystawa dedykowana jest głównie sadownikom, którym prezentowane są ciekawostki sadownicze. Ponieważ do zawiązania się owoców na drzewach w sadach, konieczni są zapylacze, na Targach obecne jest stoisko Pasieki Edukacyjnej. Obsługujący to stoisko apelowali w tym roku o ostrożne ze względu na pszczoły stosowanie środków ochrony roślin. Przed nami Międzynarodowe Targi Green Day's, które odbędą się w dniach 7-9 kwietnia w Centrum Ptak w Nadarzynie pod Warszawą. Targi te poświęcone są zieleni, jej projektowaniu i dbaniu o nią. Nieodzownym elementem będzie w tym roku wielkie stoisko (100 m2) Pasieki Edukacyjnej. Jesień przywitana zostanie Międzynarodową Wystawą Zieleń To Życie w Hali Expo w Warszawie w dniach 31.08-02.09. Kolejny raz mieszkańcy Warszawy, i nie tylko, będą mogli zaczerpnąć wiedzy o życiu pszczół. Wolontariusze Pasieki Edukacyjnej podjęli się w minionym roku bardzo cennej inicjatywy, którą nazwano „Kropla Słodyczy". Działania w ramach tej akcji polegają na odwiedzaniu chorych dzieci w hospicjach, oddziałach onkologicznych szpitali, a także dzieci zdrowych w przedszkolach czy szkołach. Podczas tych akcji rozdawany jest miód, który podarowali pszczelarze z całej Polski. Ponadto wolontariusze w ramach akcji „Kropla słodyczy" odwiedzają dzienne oddziały rehabilitacji psychiatrycznej. Warto wspomnieć, że w tę akcję włączyła się Aktywna Warszawska Młodzież. Podczas spotkań w ramach „Kropli Słodyczy" poza obdarowywaniem miodem cierpiących, prowadzone są prelekcje, a także zwykłe rozmowy, których przecież wiele osób potrzebuje. O kolejnej inicjatywie tylko wspomnę. Cenna, mogąca odciążyć wiele służb miejskich, w szczególności straż pożarną czy miejską, a nawet policję. Ponieważ w Warszawie obecne są pszczoły i dlatego są też roje. W minionym roku powstał pomysł powołania Pogotowia Rojowego. Pomysł z czasem zaczął przybierać konkretne kształty. W tym roku został złożony do Wydziału Ochrony Środowiska projekt Pogotowie Rojowe, który jest już po pozytywnej ocenie formalnej. Więcej o tej inicjatywie w jednym z następnych numerów „Pszczelarstwa". Wspomnę jeszcze o kolejnej, cennej kooperatywie. Wespół z Fundacją Bractwa Bartnego organizowany jest wyjazd na Białoruś do Puszczy Malibockiej. Wśród borów i bagien, z dala od cywilizacji uczestnicy będą podglądali życie pszczół w barciach. Osoby, którym marzy się ekologiczny ul słomiany, zapraszamy w czerwcu do Kórnika i Swarzędza, gdzie pod okiem pana Sebastiana Sochy odbędą się warsztaty budowania uli słomianych. Wcale nie trzeba jechać do Chin, aby nauczyć się pozyskiwania mleczka pszczelego. Można w czerwcu wybrać się z nami pod Opole. Do króla roślin miododajanych – Wojciecha Morawskiego (www.ogrodnikmorawski.pl) planowana jest w lipcu wycieczka. Byłem u niego nie raz i polecam to każdemu pasjonatowi pszczół i pożytków pszczelich. W innych terminach będą organizowane stosownie do okoliczności imprezy lokalne, pikniki, w czasie których również pszczelarstwo będzie popularyzowane. Chciałbym przypomnieć, że Pasieka Edukacyjna prowadzi prawie w każdy czwartek zajęcia, szczególnie dla początkujących pszczelarzy i wszystkich tych, którym ten temat leży na sercu, a chcieliby poszerzyć wiedzę z tego zakresu. Zajęcia wpisały się na stałe w kalendarz spotkań. Odbywają się w witrażowni Liceum przy ulicy Rzymowskiego 36, wjazd od ul.Orzyckiej. Raz w miesiącu w samym centrum Warszawy (przy Pl. Konstytucji 4, I piętro) można uczestniczyć w Warsztatach Warszawskich. Spektrum działań Pasieki Edukacyjnej jest szerokie. Osób o wielkim sercu dla pszczół i dla ludzi, włączonych w nasze akcje jest dość dużo. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się spotkać, porozmawiać o pszczołach, zapraszamy. Może macie Państwo kogoś, kto jest zainteresowany tematami, o których wspomniałem w artykule, prosimy skontaktować taką osobę z Pasieką Edukacyjną. Jeżeli macie Państwo więcej wolnego czasu, też zapraszamy! Jeśli są wśród Czytelników osoby pragnące wspomóc akcję „Kropla Miodu", zachęcamy do przesyłania miodu. Wszystkich zainteresowanych kieruję bezpośrednio do pani Małgorzaty Brendel, która nadzoruje działania (tel. 601-365-756).