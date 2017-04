W kwietniowym numerze PSZCZELARSTWA: Marek Pogorzelec - Lepiężnik – cenny pożytek wczesnowiosenny





Lepiężnik – cenny pożytek wczesnowiosenny Dr hab. Małgorzata Bieńkowska, dr Beata Panasiuk - Smartbees. Hodowla i ochrona europejskich pszczół miodnych. Postęp w jednym z największych europejskich, naukowych projektów badawczych związanych z pszczołami. Część II

Przekazujemy Państwu drugą część artykułu z serii, w której zamierzamy omówić postęp w pracach związanych z hodowlą i ochroną bioróżnorodności populacji pszczoły miodnej w Europie. W poprzednim artykule („Pszczelarstwo" 2/2017) podane zostało, że duża część prac zależy od aktywnego udziału w projekcie pszczelarzy z całej Europy, a uzyskane wyniki mają służyć pszczelarstwu. Artykuł, który teraz Państwo czytacie również jest zachętą do aktywnego udziału w projekcie wszystkich osób, którym dobro pszczół leży na sercu. (...) – fragment artykułu (red.)





(...) Niebezpieczeństwo związane ze zgnilcem amerykańskim wymaga zastosowania nowych strategii, które zakładają kontrolowaną hodowlę odpornych na choroby linii pszczół oraz kontrolę biologiczną poprzez wykorzystanie antagonistycznych bakterii lub bakteriofagów, także kuracje z zastosowaniem naturalnych substancji antybakteryjnych.(...) – fragment artykułu (red.)





W pierwszej części cyklu artykułów poświęconych biologii pszczoły miodnej omówiłem w skrócie stadia rozwojowe pszczoły miodnej od jaja do postaci dorosłej, skupiając się przede wszystkim na robotnicach. W tej części artykułu chcę omówić zagadnienia związane z matką pszczelą i jej rolą w rodzinie pszczelej. Wiedza na ten temat jest w zasadzie znana. Okazuje się jednak, że nasze wiadomości nie do końca odpowiadają prawdzie (...) – fragment artykułu (red.)





(...) Zanim przejdziemy do omówienia trudnych sytuacji w rodzinach pszczelich związanych z pierwszym wiosennym przeglądem, najpierw musimy zdać sobie sprawę, że pierwszy przegląd rodzin pszczelich jest weterynaryjnym badaniem klinicznym, w czasie którego oglądając, osłuchując i korzystając z narządu węchu, oceniamy ich stan zdrowotny. Na podstawie pobieżnego przeglądu jesteśmy w stanie wstępnie zdiagnozować chorobę. Znając drogi rozprzestrzeniania się chorób, potrafimy zapobiec ich rozchodzeniu się w pasiece, Na podstawie objawów i wcześniej wykonanych badań laboratoryjnych osypów możemy prawidłowo przeprowadzić wiosenne leczenie chorych rodzin. (...) – fragment artykułu (red.)





Na wstępie muszę zaznaczyć, że to, o czym piszę, dotyczy jedynie wyników moich własnych obserwacji. Moja narracja stoi często w sprzeczności z ogólną opinią i utrwalonymi twierdzeniami. Wyniki moich obserwacji są następstwem nowatorskiego, interdyscyplinarnego podejścia. Pszczelarze z wieloletnią praktyką mogą potwierdzić lub zaprzeczyć przedstawianym w artykułach sugestiom. Zapraszam do dyskusji. (...) – fragment artykułu (red.)





Biodynamiczny kalendarz pszczelarski 2017

Od wielu lat w „Pszczelarstwie" zamieszczany jest kalendarz z wyznaczonymi terminami prac pasiecznych. Autorami biodynamicznego kalendarza pszczelarskiego 2017 są pszczelarze z Koła Pszczelarzy Wronki (red.)





(...) Spośród gatunków trwałych, które zapewnią corocznie dopływ pokarmu do uli, warto propagować tzw. Dzikie śliwy (tarninę i ałyczę). Wzbogacą one pożytek w okresie wczesnowiosennym, gdy zasoby pokarmowe są szczególnie istotne, ponieważ decydują o prawidłowym rozwoju owadów oraz sile rodzin pszczelich w okresie pożytków towarowych. (...) – fragment artykułu (red.)





(...) W pogodny dzień, z temperaturą powyżej 15°C, przystępuję do szczegółowego przeglądu rodzin pszczelich, który można nazwać głównym przeglądem wiosennym, wszak trzecia dekada marca jest początkiem kalendarzowej wiosny. Na południu Polski w ostatnich latach okresy ładnej pogody ze znacznym ociepleniem pojawiają się w pierwszej dekadzie kwietnia. Wtedy jest odpowiedni czas na wykonanie szczegółowego przeglądu wiosennego. (...) – fragment artykułu (red.)





(...) Nasze owady żyją w zatrutym środowisku, atakowane są z zewnątrz przez Varroa destructor, a od środka przez dwa gatunki Nosema. Odnotowywane są pierwsze pozytywne próby poprawienia kondycji pszczół po oprysku ula i ramek zawiesiną z PBM (...) – fragment artykuł€ (red.)





Autor w serii artykułów przytacza dotyczące pszczół i pszczelarzy przepisy i organizację prawną w minionych okresach (red.)





W ramach myślenia o sobie, można w pierwszej części artykułu o leszczynach dowiedzieć się o postrzeganiu tej rośliny przez różne ludy w minionych wiekach (red.)