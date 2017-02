Marek Pogorzelec Rodzaj chaber (Centaurea) – gatunki rodzime Rodzaj chaber jest jednym z liczniejszych rodzajów rodziny astrowatych i według The Plant List liczy 728 gatunków (stan w grudniu 2016 roku). Większość gatunków pochodzi z obszaru śródziemnomorskiego, ale chabry mają swoich przedstawicieli wśród rodzimej roślinności wszystkich kontynentów poza Antarktydą. We florze Polski wyróżnia się 11 gatunków rodzimych i 2 archeofity. Kilka rodzimych gatunków wpisanych jest do Czerwonej Księgi, trudno jest na nie trafić. Większość chabrów nektaruje obficie, pszczoły bardzo chętnie zbierają z nich również pyłek. (Więcej o chabrach na stronie 18). Chaber driakiewnik (Centaurea scabiosa L.)

Chaber bławatek (Centaurea cyanus L.)

Chaber łąkowy (Centaurea jacea L.)

Chaber nadreński (C. stoebe L., syn. C. rhenana Boreau)

Chaber alpejski (Centaurea alpestris Hegetschw i Heer)

Chaber perukowy (Centaurea pseudophrygia C. A. Mey.)