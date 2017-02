W lutowym numerze PSZCZELARSTWA: Marek Pogorzelec - Rodzaj chaber (Centaurea) – gatunki rodzime





Dr Beata Panasiuk, dr hab. Małgorzata Bieńkowska - SMARTBEES. Hodowla i ochrona europejskich pszczół miodnych. Postęp w jednym z największych europejskich, naukowych projektów badawczych związanych z pszczołami. Część I

Celem projektu o nazwie SMARTBEES jest ustabilizowanie pszczelarstwa w Unii Europejskiej, poprzez określenie tego, co pozostało z bioróżnorodności pszczół oraz zaangażowanie hodowców lokalnych pszczół w ich ochronę i poprawę wartości. Kolejnym celem jest dążenie do zbadania mechanizmów odporności (zarówno fenotypowej, jak i genetycznej) europejskich populacji pszczół na choroby oraz wzbogacenie wiedzy na temat interakcji między pszczołami, pasożytami a wirusami przez nie przenoszonymi. Realizacja projektu zaplanowanego na 4 lata jest na półmetku. Artykuł, który teraz Państwo czytacie jest pierwszym z serii, w której zamierzamy zamieścić informacje postępów związanych z hodowlą i ochroną bioróżnorodności populacji pszczoły miodnej w Europie. (...) - fragment artykułu red.).





Z opublikowanych w „Pszczelarstwie" 12/2016 i 1/2017 dwóch części artykułu znana jest już różnica pomiędzy rasą i linią, stanowisko systematyczne pszczoły miodnej, geneza pszczół i zmienność ich cech kształtujących się w Polsce od lat. Wiemy także, że pierwotnie na terenie naszego kraju wyodrębniły się dwie rasy pszczół, które (...) – fragment artykułu





Przeprowadza się bardzo dużo badań nad zawartością substancji biologicznie czynnych w różnych pokarmach przeznaczonych dla ludzi, m.in. związków fenolowych, które w dużych ilościach są obecne w produktach pszczelich. W artykule skupiłem się na zagadnieniach związanych ze związkami fenolowymi zawartymi w miodzie pszczelim. (fragment artykułu – red.)





Lek. Wet. Artur Arszułowicz -Po pierwsze odkażanie

Myślę, że każdy z nas wie, że skuteczne odkażanie jest istotnym czynnikiem w zapobieganiu chorobom pszczół i czerwiu. Czy jednak każdy z nas przywiązuje do tego wagę? Prawdą jest, że nie doceniamy odkażania i dlatego niejednokrotnie wykonujemy je niestarannie, sporadycznie albo w ogóle nie prowadzimy. (...) - fragment artykułu (red.)





(...) Przytoczone dane zatrważają, ale czy oznacza to, że nie powinniśmy stosować tych preparatów w rodzinach pszczelich? W dobie globalizacji i handlu matkami pszczelimi oraz całymi rodzinami jesteśmy zmuszeni do używania różnych metod walki z Varroa destructor. Metody te powinny być tak dobrane, aby najmniej szkodziły pszczołom. (fragment artykułu)





Przewód pokarmowy pszczoły zasiedlany jest na stałe lub okresowo przez około 1 miliard bakterii, z których 95% zamieszkuje jelito cienkie i grube. (...) Niektóre z tych bakterii powodują różne, mało poznane zmiany chorobowe w tkankach jej organizmu, w tym szczególnie w obszarze nabłonka wyścielającego przewód pokarmowy (...) – fragment artykułu (red.)





Dr hab. Bożena Denisow, dr Monika Strzałkowska-Abramek - Głowaczek olbrzymi – interesująca roślina do wzbogacania pożytków

Głowaczek olbrzymi na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie uprawiany jest od 1974 roku i nie stwarza problemów w uprawie, rosliny odporne są na choroby. Przeciętnie zakwita w połowie czerwca, ale w suche lata kwitnienie wyraźnie się opóźnia. (...) są doniesienia, według których na terenie Polski kwitnienie może wydłużyć się do końca sierpnia (...) – fragment artykułu (red.)





Zapowiadany w artykule (umieszczonym na II stronie okładki) dokładniejszy opis gatunków chabrów (red.)





Autor dzieli się z Czytelnikami cenną wiedzą zdobytą w czasie kilku dziesięcioleci spędzonych przy pielęgnowaniu pszczół (red.)





Jestem pod wrażeniem pomysłowości rosyjskich pszczelarzy, którzy mają niezliczoną liczbę prostych i skutecznych usprawnień. Tym razem będzie o karmieniu pszczół syropem (...) -fragment artykułu (red.)





Praktyczne porady dla każdego pszczelarza (red.)





Przypomnienie działalności nestora polskiego pszczelarstwa – profesora doktora Teofila Ciesielskiego z okazji setnej rocznicy jego śmierci, zapoczątkowane w październiku 2016 roku odsłonięciem i poświęceniem statuy z jego podobizną w miejscu jego grobu na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, okazało się pierwszym etapem na tej drodze („Pszczelarstwo" 1/2017). Zwieńczeniem tych zamierzeń okazał się okolicznościowy zjazd pszczelarzy z Południowej Wielkopolski oraz zaproszonych przez organizatorów gości do Grabowa nad Prosną w powiecie ostrzeszowskim, gdzie 13 listopada 1847 roku urodził się profesor Ciesielski. Rocznicowe zgromadzenie odbyło się w dniu 5 listopada ubiegłego roku. (...) – fragment artykułu (red.)





(...) Poprzez długoletnią praktykę prawidłowości przeradzały się w zwyczaje, te wskutek jednolitej praktyki – w prawo zwyczajowe. (...) - fragment artykułu





Pierwsza część artykułu dotyczącego cennych dla pszczół i ludzi roślin – prawoślazu lekarskiego i malwy (red.)