Marek Pogorzelec Rodzaj sadziec (Eupatorium L.) Według botaników KEW i Missouri Botanical Garden do rodzaju sadziec należą 123 gatunki, pochodzące głównie z obszaru Ameryki Północnej, natomiast w innych źródłach wymienionych jest zaledwie 40 gatunków. Zdecydowana większość sadźców należy do bylin, w tym wszystkie opisane w artykule (strona 11) gatunki. Kwiaty sadźców zebrane są w gęste baldachogrona mające kolor od białego do purpurowego, bywają też niebieskie. Sadziec purpurowy (Eupatorium purpureum L.) (*syn. Eutrochium purpureum (L.) E.E. Lamont)

Sadziec konopiasty (Eupatorium cannabinum L.)

Sadziec hyzopolistny (Eupatorium hyssopifolium L.)

Sadziec okr?g?olistny (Eupatorium rotundifolium L.)

Sadziec przero?ni?ty (Eupatorium perfoliatum L.) * Synonimy Eutrochium są z 2004 roku, aktualizacja bazy The Plant List z 2012 roku więc wygląda, że botanicy nie są zgodni. Ja stoję po stronie KEW i Missouri Botanical Garden