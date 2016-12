W styczniowym numerze PSZCZELARSTWA: Marek Pogorzelec - Rodzaj sadziec (Eupatorium L.)





Barwa oznakowania matek pszczelich





Mgr inż. Adriana Mirecka-Chronowska - Co dziś możemy powiedzieć o rasach pszczół obecnych w Polsce i jak wybrać właściwą do swojej pasieki? Część II

W poprzedniej części artykułu przypomniane zostały pojęcia związane z tematyką hodowlaną. Wyjaśnione zostało pojęcie podobieństwa fenotypowego i skąd się ono bierze. O tym, jak istotne informacje czerpiemy z przepływu genów, ukazuje postęp hodowlany, a ten jest miarą wielkości reakcji populacji na selekcję. (...) – fragment artykułu





W poprzedniej części artykułu przypomniane zostały pojęcia związane z tematyką hodowlaną. Wyjaśnione zostało pojęcie podobieństwa fenotypowego i skąd się ono bierze. O tym, jak istotne informacje czerpiemy z przepływu genów, ukazuje postęp hodowlany, a ten jest miarą wielkości reakcji populacji na selekcję. (...) – fragment artykułu Lek. wet. Artur Arszułowicz - Styczeń – reflaksyjnie

Uczmy się. Wielce ważne jest zdobywanie wiedzy, bo wiedzie do prawidłowego działania. Na podstawie zdobytej wiedzy decydujmy i miejmy się dobrze. Ostatecznie pszczelarstwo jest bardzo poważną i odpowiedzialną sprawą (...) – fragment artykułu





Uczmy się. Wielce ważne jest zdobywanie wiedzy, bo wiedzie do prawidłowego działania. Na podstawie zdobytej wiedzy decydujmy i miejmy się dobrze. Ostatecznie pszczelarstwo jest bardzo poważną i odpowiedzialną sprawą (...) – fragment artykułu Dariusz Karwan - Varroa destructor – temat rzeka. Jak nie skazić środowiska ula? (I)

Prawie w każdym czasopiśmie, broszurze czy książce można napotkać obszerne fragmenty dotyczące zwalczania pasożyta Varroa destructor w naszych pasiekach. Autorzy tekstów prześcigają się w sposobach, specyfikach czy dawkowaniu środków leczniczych, w większości upatrując zbawienia w tzw. ciężkiej chemii. Bardzo niewielu autorów opracowań na temat skuteczności walki z Varroa destructor zwraca uwagę na jeszcze ważniejszy problem, jakim jest skażenie środowiska ula środkami chemicznymi. (...) – fragment artykułu





Prawie w każdym czasopiśmie, broszurze czy książce można napotkać obszerne fragmenty dotyczące zwalczania pasożyta Varroa destructor w naszych pasiekach. Autorzy tekstów prześcigają się w sposobach, specyfikach czy dawkowaniu środków leczniczych, w większości upatrując zbawienia w tzw. ciężkiej chemii. Bardzo niewielu autorów opracowań na temat skuteczności walki z Varroa destructor zwraca uwagę na jeszcze ważniejszy problem, jakim jest skażenie środowiska ula środkami chemicznymi. (...) – fragment artykułu Dr hab. pszczelnictwa, dr n. wet. Zbigniew Lipiński - Przerażająca tajemnica pyłku nawłoci

(...) Sprawa zagrożenia życia na Ziemi zaszła już bardzo daleko. Ostatnio okazało się, że wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze Ziemi powoduje spadek zawartości białka w roślinach, w ich łodygach, liściach, korzeniach, nasionach, pyłkach itp., co obniża wartość odżywczą np. pszenicy, ryżu czy kukurydzy. (...) – fragment artykułu





(...) Sprawa zagrożenia życia na Ziemi zaszła już bardzo daleko. Ostatnio okazało się, że wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze Ziemi powoduje spadek zawartości białka w roślinach, w ich łodygach, liściach, korzeniach, nasionach, pyłkach itp., co obniża wartość odżywczą np. pszenicy, ryżu czy kukurydzy. (...) – fragment artykułu Dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. nadzw . - Pszczoły pomnażają dochód rolnika. Wzrost dochodu plantatora z tytułu stacjonowania pasieki w pobliżu plantacji.

Jeśli chciałoby się wyliczyć, jakie korzyści przynoszą owady zapylające plantatorom określonych upraw rolniczych, należałoby posłużyć się konkretnym przykładem. (...) – fragment artykułu





Jeśli chciałoby się wyliczyć, jakie korzyści przynoszą owady zapylające plantatorom określonych upraw rolniczych, należałoby posłużyć się konkretnym przykładem. (...) – fragment artykułu Marek Pogorzelec - Rodzaj sadziec

Autor omawia gatunki z rodzaju sadziec, o których zasygnalizował w artykule na II stronie okładki – red.





Autor omawia gatunki z rodzaju sadziec, o których zasygnalizował w artykule na II stronie okładki – red. Mgr inż. Zbigniew Lubiński - Styczeń – czas przemyśleń

(...) W tym roku przypadł mi zaszczyt dzielenia się z państwem doświadczeniami i przemyśleniami. Nie będę pisał w formie porad czy zaleceń, gdyż jest dostępna literatura w postaci podręczników i poradników opisujących gospodarkę pasieczną w ciągu całego sezonu. Opisując moje pszczelarzenie, bazować będę na wieloletnich własnych doświadczeniach i wnioskach, uzasadniając dlaczego tak, a nie inaczej postępuję. (...) - fragment artykułu





(...) W tym roku przypadł mi zaszczyt dzielenia się z państwem doświadczeniami i przemyśleniami. Nie będę pisał w formie porad czy zaleceń, gdyż jest dostępna literatura w postaci podręczników i poradników opisujących gospodarkę pasieczną w ciągu całego sezonu. Opisując moje pszczelarzenie, bazować będę na wieloletnich własnych doświadczeniach i wnioskach, uzasadniając dlaczego tak, a nie inaczej postępuję. (...) - fragment artykułu Jacek Jaroń - Pszczelarskie przedszkole (24). Radek gospodaruje po skandynawsku

Metoda, którą opisuję w artykule, jest popularna w krajach skandynawskich. U nas też jest znana, ale niepopularna. Zapewne nie dlatego, że jest zła, ale dlatego, że wśród naszych pszczelarzy są mocno zakorzenione stereotypy i utrwalone reguły postępowania. W metodzie, o której mowa, chodzi o zimowanie pszczół na odbudowanej przed zimą węzie. (...) – fragment artykułu





Metoda, którą opisuję w artykule, jest popularna w krajach skandynawskich. U nas też jest znana, ale niepopularna. Zapewne nie dlatego, że jest zła, ale dlatego, że wśród naszych pszczelarzy są mocno zakorzenione stereotypy i utrwalone reguły postępowania. W metodzie, o której mowa, chodzi o zimowanie pszczół na odbudowanej przed zimą węzie. (...) – fragment artykułu Przemysław Gierchatowski

Krótki artykuł jest polemiką z p. Jackiem Jaroniem – autorem serii artykułów pod wspólnym tytułem „Pszczelarskie przedszkole" – red.





Krótki artykuł jest polemiką z p. Jackiem Jaroniem – autorem serii artykułów pod wspólnym tytułem „Pszczelarskie przedszkole" – red. Jacek Jaroń - Determinizm ekonomiczny

Mogę się z Przemkiem i hodowcami Buckfasta spierać bez końca, bo „każda pliszka swój ogonek chwali". Wolałbym zachęcić do dyskusji pszczelarzy, którzy mieli, bądź mają, Buckfasta w swojej pasiece. Jeżeli nie mają, to dlaczego. Byłoby ideałem zakreślić granice rejonów, gdzie Buckfast się sprawdza, a gdzie jest wręcz przeciwskazany. Chciałbym, aby dyskutant napisał (na adres redakcji: „Pszczelarstwo", ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) od jak dawna ma Buckfasty, jaką linię, jakie uzuskuje zbiory, wielkość pasieki i jaka jest jej lokalizacja, czy pasieka jest wędrowna, czy stacjonarna, ilość dawanego pokarmu na zimę, czy polecałby tę pszczołę początkującym itp. – fragment artykułu





Mogę się z Przemkiem i hodowcami Buckfasta spierać bez końca, bo „każda pliszka swój ogonek chwali". Wolałbym zachęcić do dyskusji pszczelarzy, którzy mieli, bądź mają, Buckfasta w swojej pasiece. Jeżeli nie mają, to dlaczego. Byłoby ideałem zakreślić granice rejonów, gdzie Buckfast się sprawdza, a gdzie jest wręcz przeciwskazany. Chciałbym, aby dyskutant napisał (na adres redakcji: „Pszczelarstwo", ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) od jak dawna ma Buckfasty, jaką linię, jakie uzuskuje zbiory, wielkość pasieki i jaka jest jej lokalizacja, czy pasieka jest wędrowna, czy stacjonarna, ilość dawanego pokarmu na zimę, czy polecałby tę pszczołę początkującym itp. – fragment artykułu Wanda Różycka - Święto Miodu

Dolnośląskie Święto Miodu i Wina od siedemnastu już lat odbywa się w Przemkowie – mieście położonym w jednym z najpiękniejszych zakątków Dolnego Śląska. (...) – fragment artykułu





Dolnośląskie Święto Miodu i Wina od siedemnastu już lat odbywa się w Przemkowie – mieście położonym w jednym z najpiękniejszych zakątków Dolnego Śląska. (...) – fragment artykułu Jerzy Gnerowicz - Śladami profesora Teofila Ciesielskiego – po raz drugi ...

Autor opisuje wydarzenia związane z przywróceniem na Łyczakowskim Cmentarzu grobu profesora Teofila Ciesielskiego – red.





Autor opisuje wydarzenia związane z przywróceniem na Łyczakowskim Cmentarzu grobu profesora Teofila Ciesielskiego – red. Michał Czajkowski - Praca nad nowymi pomysłami i zmanami w firmie (2)

(...) Warto pracować nad nowymi pomysłami na wszelkie możliwe sposoby i dystansować konkurencję, osiągać więcej lub tyle samo, ale mniejszym kosztem, wreszcie rozwijać siebie i biznes. (...) – fragment artykułu





(...) Warto pracować nad nowymi pomysłami na wszelkie możliwe sposoby i dystansować konkurencję, osiągać więcej lub tyle samo, ale mniejszym kosztem, wreszcie rozwijać siebie i biznes. (...) – fragment artykułu Krystyna Judka - „Tarka", czyli śliwa tarnina (Prunus spinosa L.)

Autorka przekazuje wiele cennych informacji o tarninie, z którek mogą korzystać pszczoły i ludzie – red.