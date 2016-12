Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla plików tekstowych przyjęty jest standard UTF-8 kodowania znaków ale używa innego standardu. Marek Pogorzelec Rodzaj słonecznik (Helianthus L.) Do rodzaju słonecznik zalicza się 66 gatunków roślin jednorocznych i bylin pochodzących z obu kontynentów amerykańskich. Największe znaczenie gospodarcze ma uprawiany w wielu regionach świata jednoroczny słonecznik zwyczajny. Drugim dość pospolitym gatunkiem jest słonecznik bulwiasty, czyli topinambur. Dwie inne byliny tego rodzaju, które są u nas rzadko spotykane, to słonecznik miękki i słonecznik Maksymiliana. Oferowany w szkółkach słonecznik wierzbolistny uzyskuje imponujące rozmiary. Inny ze słoneczników – słonecznik szorstki jest obecnie zaliczany do rodzaju słoneczniczek (Heliopsis). Więcej wiadomości na temat słoneczników jest w artykule „O słonecznikach słów kilka" mojego autorstwa zamieszczonym na stronie 12. {gallery width=220 height=220 crop=1 captions=boxplus.caption}art/2016/20{/gallery}