Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

decyzją Zarządu Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego, wydawcy „Pszczelarstwa”, powierzono mi stanowisko redaktor naczelnej pisma.

Miesięcznik „Pszczelarstwo” jest nie tylko najlepszym czasopismem branżowym w Polsce i zarazem pismem o najdłuższej tradycji, nieprzerwanie ukazującym się od 1950 roku, ale też jedynym czasopismem branżowym, nad którego poziomem merytorycznym czuwa Rada Programowa.

Ta świadomość jest dla mnie zarówno wyzwaniem, jak i zobowiązaniem. Wyzwaniem, by sprostać oczekiwaniom Czytelników i Wydawcy, zobowiązaniem – by utrzymać pozycję pisma na rynku oraz pozyskać nowych odbiorców. Jest to jednak przede wszystkim zobowiązanie do popularyzowania rzetelnej, sprawdzonej wiedzy z zakresu pszczelarstwa, zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym, adekwatnie do potrzeb Czytelników i ich oczekiwań. Te cele wymagają z jednej strony szacunku dla dotychczasowej formuły pisma, z drugiej – odpowiedzi na wyzwania współczesnego czytelnictwa.

Chciałabym, żeby „Pszczelarstwo” było pismem pod każdym względem profesjonalnym: reagującym na problemy pszczelarzy, odpowiadającym na ważne pytania, podejmującym potrzebne Środowisku inicjatywy oraz starannie redagowanym i wydawanym. Uważam, że właśnie w ten sposób wyraża się szacunek dla Czytelników. Dołożę wszelkich starań, by każdy kolejny numer pisma był tego potwierdzeniem.

Mam nadzieję tworzyć je przy Państwa udziale. Z tego powodu ważna jest dla mnie zarówno współpraca z wybitnymi specjalistami z branży, jak i pszczelarzami-praktykami, czyli najwierniejszymi Czytelnikami; ważne są Państwa sugestie, propozycje tematów... Obiecuję, że wszystkie wezmę pod uwagę, tak aby miesięcznik odpowiadał naszym wspólnym potrzebom.

Z takim przekonaniem oddaję w Państwa ręce grudniowy numer „Pszczelarstwa”. Przy tej okazji, również w imieniu Rady Programowej pisma oraz zespołu redakcyjnego, chciałabym złożyć wszystkim Czytelnikom serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia – niech ten czas upłynie nam wszystkim w zdrowiu, pokoju i radości.