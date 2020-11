Adam Wilczyński

Stulecie Śląskiego Związku Pszczelarzy

Początki działalności struktur pszczelarskich na Śląsku są dziełem dwóch postaci – ks. Leopolda Jędrzejczyka i Emanuela Biskupka. Dzięki inicjatywom podjętym przez Sekcję Historyczną Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach zachowana zostanie pamięć o ich dokonaniach i zaangażowaniu w rozwój pszczelarstwa na Śląsku.

Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach ma sto lat. Z tej okazji uczczono pamięć ks. Leopolda Jędrzejczyka. Piątego września 2020 roku w ścianę klasztoru sióstr boromeuszek w Świerklańcu wmurowano epitafium dla kapłana. Mieszkańcy Śląska pamiętają jego zasługi dla regionu. To właśnie z inicjatywy ks. Jędrzejczyka w 1920 roku odbył się Pierwszy Walny Zjazd Pszczelarzy Śląskich przy Polskim Komisariacie Plebiscytowym w Bytomiu, który dał początek wojewódzkiemu, a potem – Śląskiemu Związkowi Pszczelarzy w Katowicach. Za ofiarną działalność społeczną na rzecz Polaków i ojczyzny, decyzją władz niemieckich, kapłan przeniesiony został w 1921 roku z parafii w Boguszycach do Lubomi. Podczas drugiej wojny światowej wysiedlono go natomiast do Generalnej Guberni. Na Śląsk powrócił po 1945 roku. Ksiądz Leopold Jędrzejczyk służył nie tylko Bogu i ludziom. Nawet w okresie prześladowań nie rozstawał się z pszczołami. „Zapraszał, nas, ówczesnych ministrantów, do pasieki w ogrodzie klasztornym w Świerklańcu i tam uczył pszczelarstwa, a jak trzeba było leczył miodem” – wspomina były ministrant, Stanisław Moczulski.

Ciągle świeża na Śląsku jest pamięć o Emanuelu Biskupku – pierwszym prezesie Stowarzyszenia Pszczelarzy Śląskich. Podobnie jak ks. Jędrzejczyk, był wielkim patriotą i działaczem społecznym i wraz z nim ofiarnie tworzył struktury pszczelarstwa w gorącym politycznie okresie plebiscytu i powstań śląskich. W 2012 roku, z okazji 140 rocznicy urodzin działacza, przy kościele w Starych Tarnowicach wmurowane zostało epitafium dla Emanuela Biskupka, a od 2017 roku jego nazwisko nosi jedna z ulic w Tarnowskich Górach. „My, pszczelarze śląscy czujemy się kontynuatorami jego myśli i dzieła”, mówi Adam Wilczyński, przewodniczący Sekcji Historycznej Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach.

Decyzją Sekcji Historycznej Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach tytułem „Prezesa stulecia” za zasługi dla śląskiego pszczelarstwa został uhonorowany Zbigniew Binko, który podczas wieloletniego pełnienia tej funkcji patronował wielu ważnym dla naszej pszczelarskiej społeczności wydarzeniom.

Adam Wilczyński – absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z zamiłowania pszczelarz z ponad 30-letnim stażem, społecznik, historyk pszczelarstwa – przewodniczący Sekcji Historycznej Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, popularyzator pszczelarstwa w województwie śląskim.

fot. A. Wilczyński